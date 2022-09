Häuslingshaus Langwedel: Am Sonntag ist Tag des offenen Denkmals

Die Ellingtones kommen am Sonntag im Garten des Langwedeler Häuslingshauses zum Einsatz und werden den Tag des offenen Denkmals in Langwedel bereichern. © PS

Langwedel – Am offiziellen Tag des offenen Denkmals, am Sonntag, 11. September, steht das einzig erhaltene unter denkmalschutzstehende Gebäude im Flecken Langwedel schon zum zehnten Mal im Mittelpunkt: das Langwedeler Häuslingshaus. „KulturSpur: Ein Fall für den Denkmalschutz“. Das ist das Motto für den diesjährigen Tag des offenen Denkmals. Besagte Spuren im Häuslingshaus will der Langwedeler Kulturverein mittels des Vortrages „Bewohner des Häuslingshauses in grauer Vorzeit“ von Wolfgang Ernst nachzeichnen. Bereits im vergangenen Jahr wurden noch originaltreue Kulturspuren im Häuslingshaus aufgezeigt. Sie werden an diesem Sonntag nochmals audiovisuell präsentiert, sind aber auch bei einer persönlichen Führung zu erleben.

„Was genau hat der Begriff Häuslingshaus zu bedeuten?“, nimmt der Kulturverein die Überlegung des einen oder anderen Besuchers vorweg und erklärt: „Dahinter verbirgt sich ein Stück ländlicher Kulturgeschichte. Häuslingshäuser boten Wohnstatt von Häuslingen oder allgemeiner, den Familien der niederbäuerlichen Gesellschaftsschicht, und sind in der Regel die einzigen Zeugnisse ihrer Lebensweise. Soll heißen: In den Häuslingshäusern wohnten Menschen, die nun wirklich wenig Geld hatten.

In der Vergangenheit stellte die Landbevölkerung in Deutschland tatsächlich einmal die Mehrheit der Gesamtbevölkerung dar. „Deshalb ist es von besonderem Wert, die erhaltenen Spuren aus dieser Zeit ins Bewusstsein der Heutigen zu rücken. Sie zeigen, wo wir herkommen“, findet Wolfgang Ernst vom Kulturverein.

Das denkmalgeschützte Häuslingshaus bietet solche Spuren: Den erhaltenen Haustyp des „Küchennischenhauses“, die alten Küche und die Farbfassungen an Wänden der Wohnbereiche (Tapeten konnten sich früher nur die allerwenigsten Leute leisten. Die anderen ließen sich Farbmuster auf die Wand machen, um es ein bisschen schön zu haben).

Am kommenden Sonntag ist auch noch Langwedeler Markt mit jeder Menge Trubel und Unterhaltung. Das Häuslingshaus findet man gar nicht so weit weg vom Marktgeschehen, unter der Adresse Auf dem Sandberg 11. Geöffnet ist das Haus von 10 bis 18 Uhr. Es gibt auf Wunsch persönliche Führungen oder eben die audiovisuellen PowerPoint-Präsentation. Die Dokumentation beziehungsweise der Vortrag von Wolfgang Ernst zu „Bewohner des Häuslingshauses in grauer Vorzeit“ liegt zur Ansicht und auch zum Kauf aus.

Am Nachmittag bietet der Kulturverein ab 15 Uhr eine erwiesenermaßen attraktive Kaffeetafel mit selbst gebackenen Kuchen im Garten des Häuslingshauses an. Den musikalischen Rahmen dazu gestaltet das Ellingtones Jazz Trio (Saxofon, Gitarre und Bass) aus Hannover. „Der Langwedeler Kulturverein bietet damit nicht das Gleiche wie der Langwedeler Markt, aber eine beschaulichere Alternative. Gäste sind herzlich willkommen“, sagt dazu die Vorsitzende Sigrid Ernst.

Ein paar Worte noch zu den Ellingtones. Sie haben sich laut Presseinfo nicht nur der Musik ihres Namensgebers Duke Ellington mit vielen Klassikern des Jazz und Swing verschrieben. Ihr abwechslungsreiches Repertoire umfasst ebenso Salonschlager der 20er- und 30er-Jahre und bekannte Musicalhits. „Aber auch Hits aus Pop und Soul stellt das Trio mit Vorliebe auf den Kopf, um sie in jazzigem Gewand neu erstrahlen zu lassen. So nehmen die Ellingtones, die sich mit ihrem Sound und Stil längst über Hannover hinaus einen Namen machen konnten, ihre Zuhörer mal swingend, mal soulig mit auf eine faszinierende Entdeckungsreise durch die Musik der letzten Jahrzehnte“, wird das Trio beworben, das im Garten des Häuslingshauses spielen wird. Der Eintritt ist frei. Spenden sind bei dieser Gelegenheit aber absolut willkommen. jpw