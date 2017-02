„Häusliche Gewalt“ in Langwedel

LANGWEDEL - „Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Die Freiheit der Person ist unverletzlich.“ So heißt es im Grundgesetz, Artikel 2, Absatz 2.

Am Mittwoch, 22. März, 19 Uhr, wird im Rahmen eines Film- und Gesprächsabends im Rathaus Langwedel auf das Thema „Häusliche Gewalt“ aufmerksam gemacht. Die Gleichstellungsbeauftragte des Fleckens Langwedel Karin Sievers zeigt in Kooperation mit dem Frauenhaus Verden und der Beratungs- und Interventionsstelle bei häuslicher Gewalt (BISS) einen Film zu dieser Thematik. Nach dem Film besteht die Möglichkeit zu einem Gespräch und zur Klärung von Fragen mit Ulla Schobert, Geschäftsführende Leiterin des Frauenhauses Verden und der BISS.

Der Film zum Thema „Häusliche Gewalt“ zeigt sehr genau einzelne Formen der Gewalt: Die schleichende Isolierung des Opfers und die Übernahme der Kontrolle durch den Täter, die Verwicklungen des Opfers, die Gewaltspirale, Täterstrategien, die Auswirkungen häuslicher Gewalt auf Kinder und die Haltung der Umwelt.

Aus dem Inhalt des Films und den sich anschließenden Gespräche könnten sich, so die Organisatorinnen zum Beispiel folgende Fragestellungen ergeben: Bin ich von häuslicher Gewalt betroffen? Was kann ich im Notfall tun? Wo bekomme ich Unterstützung? Was kann ich tun, wenn eine Freundin, Nachbarin oder Verwandte betroffen ist? Was bedeutet das Gewaltschutzgesetz?

Dieser Abend bietet Gelegenheit, auf einige Fragen Antworten zu finden.

Interessierte sind herzlich zu diesem informativen Abend im Rathaus Langwedel eingeladen. Der Eintritt ist frei, es wird aber um eine Spende für das Frauenhaus Verden / BISS gebeten.

Weitere Informationen und Anmeldungen gibt es bei der Gleichstellungsbeauftragten des Flecken Langwedel Karin Sievers, Telefon 04232 / 3947, Email: Karin.Sievers@Langwedel.de