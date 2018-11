Gutachter: „Ich will Ihnen das ja nicht ausreden...“

Infoabend zur großen Kreuzung in Daverden / Vollampel oder Kreisverkehr?

+ So würde sich ein Kreisverkehr auf der Kreuzung von Landestraße 158 und Kreisstraße 9 laut Gutachter verwirklichen lassen. Dafür bräuchte man unbedingt private Flächen. - Montage: Zacharias Verkehrsplanungen

Langwedel - Von Jens Wenck. Seit 2001 ist die große Kreuzung von Landesstraße 158 und Kreisstraße 9 in der jährlichen Verkehrsschau mit drin, schon lange diskutieren Daverdener und Langwedeler heftig über hier stetig wachsenden Verkehr. Tenor: „Es muss endlich was passieren.“ Nun soll auch schnell etwas passieren. Was kann, soll man bauen? Dem wollte man am Mittwochabend bei einem öffentlichen Infoabend auf die Spur kommen, zu dem Bürgermeister Andreas Brandt ins Rathaus eingeladen hatte.