Großer Dankeschön-Abend für Ferienspaßakteure: „Ein supertolles Programm“

Planungen für 2020 laufen

Karin Sievers (Mitte, vorn) hatte zum Dankeschön-Treffen eingeladen.

Langwedel – Die Ferienspaßaktionen in diesem Sommer sind inzwischen Geschichte – aber nicht vergessen. Karin Sievers, in der Gemeindeverwaltung unter anderem für die Organisation des Ferienspaßprogramms verantwortlich, hatte jetzt alle Helferinnen und Helfer aus den mitwirkenden Vereinen, Verbänden und Institutionen zum großen Dankeschön-Abend in das Rathaus eingeladen. Dabei gab es Pizza für die beachtlich große Runde und einen Rückblick auf die Veranstaltungen.