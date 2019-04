Feuer in Lagerhalle führt zu starker Rauchentwicklung in Daverden

Großeinsatz der Feuerwehr

+ © Christian Butt Bei dem Feuer in Daverden ist es zu einer starken Rauchentwicklung gekommen. © Christian Butt

Bei einem Feuer in einer Lagerhalle in Daverden ist es am Freitagnachmittag zu einer großen Rauchentwicklung gekommen. Anwohner wurden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten.