Die große Pyramide

So fängt es an, mit der Pyramide, erst einmal nur mit zwei Kindern.

Langwedel – Welches Kind träumt nicht davon, einmal im Zirkus als Künstler aufzutreten? Die 28 Kinder, die sich zur Ferienspaßaktion „Wir machen Zirkus“ angemeldet, hatten auf jeden Fall.

Eigentlich sollten nur maximal 15 Kinder im Alter von sechs bis zehn Jahren dabei sein. Doch die Nachfrage war so groß, dass Sigrid Ernst vom veranstaltenden Langwedeler Kulturverein mit den Betreuern und der Koordinatorin im Rathaus Karin Sievers Rücksprache hielt und dann alle angemeldeten 28 Kinder ins Häuslingshaus einlud. Leider blieben sieben Kinder ohne Entschuldigung weg. Ob das am anfangs nicht idealen Wetter lag?

Wie auch immer: Mit akrobatischem Können glänzen und das vor allem weitergeben wollten nicht etwa Mitglieder des Kulturvereins. Nein, dafür hatten sie sich richtige Zirkuskünstler aus Bremen geholt. Vom Trio Mio Straßenzirkus waren Martin Bogus und Merle Freud nach Langwedel gekommen.

Das Trio Mio ist europaweit unterwegs, hat sich in Langwedel zuerst bei den Kulturtagen (als die ein Straßenfestival waren) einen Namen gemacht.

Im vergangenen Jahr inszenierten die Zirkusleute anlässlich der Feiern zum 125-jährigen Jubiläum des MTV Langwedel eine viel beachtete artistische poetische Zirkusgeschichte mit. Jetzt waren zum Häuslingshaus gekommen, um den Ferienkindern Grundlagen in Jonglage, Gehen auf einem Seil, Diabolo, Einrad fahren und Akrobatik zu vermitteln.

Als es im schönen Garten des Häuslingshauses anfangen sollte – machte ein fetter Regenschauer das Vorhaben fraglich. Doch Artisten sind geduldige Menschen. So warteten sie, bis schließlich wieder die Sonne schien und es richtig warm wurde.

Da machte den Kindern das Toben im Garten auch mal so richtig Spaß. Doch Merle und Martin sorgten dafür, dass die Kinder konzentriert bei der Sache waren. In kleinen Workshops probierten die Mädchen und Jungen die verschiedenen Techniken aus.

So wurde geübt, wie man eine Pyramide bildet. Zunächst machten es die beiden Artisten vor, alle Kinder waren begeistert und wollten sich beweisen. Zunächst bestand die Pyramide aus zwei Kindern, dann übten die Kinder zu dritt, und das sah schon ganz schön akrobatisch aus. Die Freude und der Spaß mit so großen Straßenkünstlern zu üben, waren nicht zu übersehen.

Nach der großen Pyramide mit fast allen Kindern, eigens für den Fotografen arrangiert, ging es in eine kleine Pause mit Getränken und Gebäck. Am beliebtesten war bei den Temperaturen dann doch eindeutig: Eis. Schon trieben Martin und Merle ihr Team wieder an, die Übungsstunde fortzusetzen.

Nachdem es mit der Pyramide so einigermaßen geklappt hatte, ging es jetzt ans Jonglieren. Die beiden Künstler zeigten eine lebensfrohe Darbietung aus Jonglage, Diabolospiel und Akrobatik. Natürlich wollten sich die Kinder dann beim Jonglieren mit Keule und Bällen beweisen, aber auch mit den sogenannten Poi.

Das sah schon richtig gekonnt aus, in jeder Hand ein Poi und schnelle Armbewegungen. Auf dem Seil war Konzentration und Gleichgewicht gefragt. Und schließlich brachten Martin und Merle den Kindern noch bei, wie man mit einem Einrad sicher fahren kann.

Irgendwie waren auf einmal die vier Zirkusstunden wie im Flug vergangen und die jungen Langwedeler Artisten präsentierten ihren Eltern die frisch erlernten Künste in einer kleinen Show, gekonnt und mit sehr gutem Timing, bevor ein kräftiger Gewitterschauer den Nachmittag beendete. Aber da waren die Kinder ja schon fertig. hu