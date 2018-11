Lokalmatadorin Petra Mattfeldt beendet Kulturtage

Petra Mattfeldt liest am kommenden Sonntag in Klenkes Gasthaus und Restaurant zum Abschluss des Langwedeler Leseherbstes aus „Die ferne Hoffnung“ und „Eine neue Zeit“.

Langwedel - Petra Mattfeldt alias Ellin Carsta liest am Sonntag, 18. November, aus ihren Romanen „Die ferne Hoffnung“ und „Eine neue Zeit“. Mit der Lesung ab 19.30 Uhr gehen die diesjährigen Langwedeler Kulturtage auch schon zu Ende. Jens Wenck sprach mit der Daverdenerin über ihr Heimspiel bei diesem Langwedeler Leseherbst und zukünftige Projekte.

Sie sind als Autorin ausgesprochen erfolgreich. Sind Sie da eigentlich oft zu Lesungen in der Republik unterwegs? Und haben Sie da noch Zeit und Lust auf einen Langwedeler Leseherbst? Mal ehrlich...

Petra Mattfeldt: Tatsächlich mache ich nicht viele Lesungen, maximal zehn pro Jahr zuzüglich der Lesungen auf den Buchmessen. Und zwar aus dem einfachen Grund, dass ich sonst meine Arbeit schlicht nicht schaffen würde. Es ist ja nicht nur die Lesung, sondern eben auch die Anreise und oftmals ist es auch mit einer Übernachtung verbunden.

Ich habe das große Glück, mir aussuchen zu können, was ich wirklich machen und bei welchen Veranstaltungen ich lesen möchte. Und deshalb ein dickes JA! Ich habe sogar große Lust auf den Langwedeler Leseherbst, nicht nur als Autorin, sondern auch als Zuhörerin.

Sie sind, auch unter mehreren Namen, gleich in mehreren Gattungen unterwegs: Krimi, historischer Roman, Jugendbuch. Gibt es da eigentlich eine Lieblingsgattung?

Mattfeldt: Meine Lieblingsgattung heißt Schreiben, und zwar einfach, wonach mir ist. Und wenn ich dann nacheinander im 15. Jahrhundert war und mich mit den dortigen Gegebenheiten rumgeschlagen habe, danach noch mal rasch im 19. Jahrhundert nach Kamerun gereist bin und meine Protagonisten durch die Höhen und Tiefen der Kolonialzeit geführt habe, ja, dann gebe ich zu, ist mir manchmal danach, jemand schreiberisch zu töten. So entsteht dann ein Krimi oder Thriller.

Natürlich schließe ich die Verträge mit meinen Verlagen und verpflichte mich dann auch, innerhalb einer gewissen Zeit ein bestimmtes Buch zu liefern. Aber tatsächlich bin ich sehr frei in meiner Arbeit, und so ist mein Lieblingsstoff immer zu der Zeit gerade der, an dem ich schreibe.

Was haben Petra Mattfeldt, Ellin Carsta und Co eigentlich aktuell am Start? Und was ist als Nächstes geplant bzw. gerade in Arbeit?

Mattfeldt: Also, im Oktober ist gerade der zweite Teil meiner Hansen-Saga unter meinem Pseudonym Ellin Carsta erschienen. Das Buch, aus dem ich auch bei den Langwedeler Kulturtagen lesen werde. Letzte Woche kam „Apeiron“ heraus, und zwar unter Petra Mattfeldt. Das ist mal ein ganz anderes Buch, ein Projekt, das ich schon eine Weile im Kopf hatte.

Und dann haben wir da ja noch Caren Benedikt, die sich in den letzten zwei Jahren ein wenig rar gemacht hat. Und ja, tatsächlich wird da 2019 etwas Neues herauskommen. Ich habe mir überlegt, meinen Zuhörerinnen und Zuhörern hierzu exklusiv anlässlich meiner Lesung am kommenden Sonntag genaueres zu berichten.

Und wer weiß? Vielleicht bekommen die Gäste dann ja sogar schon einen Einblick in das Buch, obwohl es erst im nächsten Jahr veröffentlicht wird. Ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern ist ja kein Thema. Ich bin ja hier schließlich in Langwedel, in meinem Zuhause. Da kann ich den Leuten ruhig ein bisschen was anvertrauen.

Termin und Eintritt

Petra Mattfeldt liest am Sonntag ab 19.30 Uhr in Klenkes Gasthaus und Restaurant (Herrenkamp 2). Hier ist der Eintritt frei. Bereits ab 18 Uhr sind passend zum Abend „hanseatische Genüsse“ zum Preis von 25 Euro pro Person zu haben.

Für das Essen meldet man sich unter Telefon 04232 / 265 bei Gastwirt Axel Klenke an. Lisa Folkers (Piano) und Lena Folkers (Saxofon) begleiten diesen Abend musikalisch.