„Griechische Impressionen“ im Häuslingshaus

Langwedel – „Ein wenig Urlaubsfeeling von Sonne, Sand, Meer und das Gefühl von Leichtigkeit“ möchte der Langwedeler Kulturverein, wie Vorstandsmitglied Sigrid Ernst formuliert, in den Flecken holen. Für das Wochenende 20./21. Juli lädt der Verein zum Sommerfest unter der Flagge Griechenlands ein.

Eingeleitet wird es am Samstag um 17 Uhr mit der Vernissage „Griechische Impressionen“ mit Bildern von Christel Naumann-Lenkitsch. In der Kleinkunstdiele des Häuslingshauses, Auf dem Sandberg 11, werden ihre Kunstwerke zu sehen sein.

Die Langwedelerin malt seit 1996 in Aquarell und Acryl. Nach Ausbildungen bei Kunstlehrern im In- und Ausland hat sie inzwischen ihren ganz eigenen Stil gefunden, heißt es in der Pressemitteilung des Kulturvereins.

Geöffnet ist die Ausstellung „Griechische Impressionen“ nach der Vernissage am 20. Juli noch am Sonntag, 21. Juli, von 12 bis 17 Uhr sowie am 27. und 28. Juli und 3. und 4. August, jeweils von 12 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.