Am Grab von Helene Grulke

Stiftung Waldheim gedenkt 50. Todestag ihrer Gründerin

+ Der Vorstand und die Bewohnervertretung legten Blumen am Grab Helene Grulkes nieder. Die Gründerin der Stiftung Waldheim starb am 10. Juli 1969. Foto: Stiftung waldheim

Cluvenhagen – Die Stiftung Waldheim gedenkt ihrer Gründerin Helene Grulke. Die „kleine zierliche Frau, die Großes in ihrem Leben verbrachte“, wie es in der Pressemitteilung heißt, starb am 10. Juli vor 50 Jahren.