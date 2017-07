Gospelchor Lüneburg freut sich auf Konzert in Etelsen

Ohne Noten – aber mit Energie und Begeisterung

+ Der Gospelchor aus Lüneburg hat schon einige hochkarätige Tourneen und Konzerte hinter sich. Im September ist man mit einem bunten Programm in der Kirche „Zum Guten Hirten“ zu Gast.

Etelsen - Der Gospelchor Lüneburg besteht jetzt schon seit 23 Jahren, ist bekannt für seine Authentizität und die Lust am Singen. Das Programm ist weit gefächert, es gibt ruhige und gefühlvolle Balladen, aber auch mitreißende Powersongs. Die Lüneburger freuen sich nach eigenem Bekunden nun riesig, am Sonnabend, 9. September, in Etelsen in der Kirche „Zum Guten Hirten“ auftreten zu können.