Glühwein und Gewinne in Langwedel

Von: Jens-Peter Wenck

Teilen

Ist es der Weihnachtsmann, der in Langwedel Überstunden macht? Auf alle Fälle gibt es am Sonnabend die letzten und besten Geschenke aus dem VdS-Weihnachtsgewinnspiel. © Wenck

Langwedel – „Wir freuen uns, dass wir das nach zwei Jahren Pandemie endlich wieder öffentlich machen können“, sagt Hendrik Söhn, Vorsitzender der Vereinigung der Selbstständigen (VdS) Langwedel. Zwei Jahre lange wurde der Neujahrsempfang der Kaufleute abgesagt, zweimal mussten die Hauptgewinner des großen Langwedeler Weihnachtsgewinnspiels im ganz kleinen Kreis gezogen werden.

Man darf sich das dann getrost so vorstellen: Der VdS-Vorstand trifft sich mit dem großen Koffer voller Gewinnkarten, es gibt eine neutrale Aufsichtsperson: Bürgermeister Andreas Brandt. Dann werden die Karten gezogen – und das war es auch schon. Die Sachpreise, die sonst unter dem anwesenden Publikum verlost werden, gab es nicht. Beziehungsweise sie wurden dann später im Jahr beim letzten Schnäppchenmarkt verlost. Da gab es einen E-Roller und eine Woche mit einem Wohnmobil zu gewinnen.

Am kommenden Sonnabend, 21. Januar, aber gibt es wieder den großen Neujahrsempfang mit allem Zipp und Zapp. Von 16 bis 19 Uhr ist auf dem Hof der Firma Wilkens (Große Straße 46) Programm. An eigens aufgebauten Buden werden Glühwein, Bratwurst und andere Leckereien verkauft. Lose lassen sich erstehen, schließlich gibt es wieder Preise für die hoffentlich zahlreichen Besucher vor Ort zu gewinnen.

Über viele Besucher und gutes Wetter würden sich die Verantwortlichen der VdS Langwedel am Sonnabend schon sehr freuen. Archivfoto: Hustedt © Hustedt

Bürgermeister Andreas Brandt kommt auch mit auf die Bühne und soll eine kurze Neujahrsansprache halten. Musik haben die Langwedeler Kaufleute ebenfalls organisiert und kündigen die One-Man-Dance-Band, also Willi Nagel, an.

Höhepunkte des Nachmittags werden mit Sicherheit die Ziehungen der Hauptgewinne sein. Es gibt drei davon: 300, 500 und 1500 Euro. Die werden nicht in bar übergeben, sondern traditionell in „Langwedeler Zehnern“, den beliebten Einkaufsgutscheinen mit denen sich bei den beteiligten Kaufleuten der VdS so trefflich einkaufen lässt. Wer tatsächlich noch mit fünf Stickern beklebte und komplett ausgefüllte Karten für das Weihnachtsgewinnspiel hat – die können am Sonnabend noch abgegeben und in den Gewinnkasten getan werden. 16.15 Uhr vermerkt das Kleingedruckte auf den Karten selbst als allerletzten Zeitpunkt. Wenn die Veranstaltung erst einmal läuft, die erste Ziehung war – dann geht definitiv nichts mehr. jpw