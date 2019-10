Gleich 13 neue Schießsportleiter

Daverden – Der Kreisschützenverband (KSV) Verden hat 13 neue Schießsportleiter. Auf der Anlage des Schützenvereins (SV) Daverden fand jetzt die Prüfung im Beisein der Lehrgangsleiterin Christine Hestermann aus Eitze, des KSV-Vorsitzenden Steffen Müller aus Ahnebergen und Gerd Meints aus Kirchlinteln vor dem Schießausschuss statt.

Die Prüfung nahm der Landesschießsportleiter Heiko Korte vom Niedersächsischen Sportschützenverband (NSSV) ab, und er bescheinigte den Prüflingen hinterher ein ausgezeichnetes Fachwissen.

Der Lehrgang zum Schießsportleiter umfasst 30 Unterrichtseinheiten. Die bewährte Leitung lag wieder in den Händen von Christine Hestermann. Der Unterricht in Theorie und Praxis erfolgte auf verschiedenen Schießständen. Voraussetzung für die Teilnahme am Lehrgang ist das Bestehen des Lehrganges Waffensachkunde und eines Erste-Hilfe-Lehrganges. Die Schulung beinhaltet die Sportordnung, Sicherheit auf den Schießständen sowie das Wissen des Regelwerkes des Deutschen Schützenbundes (DSB). Aus diesen Bereichen kommen dann auch die Prüfungsfragen.

Bestanden haben: Phil Luttmann, Pascal Lange (beide SV Kreepen-Brammer), Annika Hamann (SV Eitze), Rieke Heemsoth (SV Armsen), Janina- und Thorben Jeck (beide SV Kirchlinteln), Timo Lange, Mirko Pelikovsky (beide SV Verdenermoor-Kükenmoor), Finn Andersen (SV Dörverden), Dennis Nast, Theresa und Coline Wahlers (alle SV Bendingbostel) und Dennis Meinke (SV Dörverden). roh