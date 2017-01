„Gewinne, Gewinne, Gewinne...“ in Langwedel

Selbstständige laden zum Neujahrsempfang Openair ein

+ © Archivfoto „Na, wer hat gewonnen?“ Auch in diesem Jahr werden beim Neujahrsempfang der Langwedeler Selbstständigen wieder jede Menge Extra-Gewinne gezogen – am Sonnabend auf der großen Bühne vor dem Philipps-Sonderpostenmarkt. © Archivfoto

Langwedel - Auch wenn Weihnachten schon vorbei ist, wünschen darf man sich immer etwas. Manchmal geht das dann sogar in Erfüllung. Was nun einen kleinen Wunsch von Hendrik Söhn angeht, da stehen die Chancen gar nicht so ganz schlecht. Der Vorsitzender der Langwedeler Selbstständigen hätte am Sonnabendnachmittag nämlich gern ein bisschen Schnee und leicht frostige Temperaturen. Dann lädt die VdS Langwedel nämlich zum dritten Mal zum Neujahrsempfang Openair.

Dafür wird auf dem Parkplatz in der Ortstmitte vor dem Sonderpostenmarkt Thomas Philipps einen kleine Budenstadt auf, mittendrin eine ordentliche Bühne. Dann hofft man auf das richtige Wetter und ordentlich Besucher. Die werden, wie in den vergangenen beiden Jahren, schon kommen. Schließlich wird ihnen auch etwas geboten. Da ist zum Einen natürlich die Endauslosung des großen Langwedeler VdS-Weihnachtsgewinnspiels. Um da einen der drei Hauptpreise mit Langwedeler Zehnern, den bekannten Einkaufsgutscheinen zu gewinnen, muss man allerdings nicht vor Ort sein.

Man muss nur rechtzeitig seine Gewinnkarte ausgefüllt und auch abgegeben haben. Wer davon noch welche zuhause liegen hat: Bis zur Ziehung am Sonnabend kann man die Karten noch abgeben. Am Ende dürfte dann wieder ein stattlicher Berg von rund 100 000 Glückskarten auf der Bühne zu finden sein. Wer an diesem besagten Nachmittag weitere Gewinne machen möchte, der kann bei der Veranstaltung noch Extra-Lose kaufen. Als Hauptgewinn gibt es (das ist Tradition in Langwedel) ein Fahrrad zu gewinnen. Dazu noch Getränkegutscheine, kleinere Einkaufsgutscheine. „Gewinne, Gewinne, Gewinne...“ eben. Für die Auslosung wird man auch wieder Kinder auf die Bühne bitten, die werden für ihren Einsatz auf der großen Bühne dann mit süßen Sachen entlohnt.

+ Gemütlich beisammenstehen, eine Runde schnacken, ein Heißgetränk zu sich nehmen – und dann noch etwas gewinnen. So ist das am Sonnabend gedacht. © Archivfoto

Ab 15 Uhr legt am Sonnabend der „Gitman“, also Karsten Bölting, los und macht Live-Musik. Um 16 Uhr folgt der schon traditionelle Neujahrsgruß von Bürgermeister Andreas Brandt, und anschließend steigt man dann in die Verlosungen ein.

Die Moderation des Nachmittags soll Roger Lindhorst, überaus Rundfunk erfahrener Daverdener, übernehmen. „Den haben wir dafür schon auf dem vergangenen Langwedeler Markt verhaftet“, plaudert Söhn aus dem Organisationsnähkästchen.

Am Ende sei dann auch noch kund und zu wissen getan, dass sich die werten VdS-Neujahrsempfangsbesucher an Köstlichkeiten wie Glühwein, Punsch, Kakao, Flammkuchen, Bratwurst und Co laben können, so sie den mögen.

Das klingt ja alles weitestgehende so, wie das Programm im vergangenen Jahr. „Klar, wir wollen das Rad schließlich nicht neu erfinden“, meint VdS-Vorsitzender Söhn. Warum sollte man auch, schließlich entpuppte sich die vor zwei Jahren komplett neu aufgelegte Veranstaltung mit ihrem Konzept als echter Knüller und kam beim Publikum sehr gut an.

Wenn man denn jetzt bitte schön am Sonnabend noch ein bisschen Schnee bekommen könnte... wäre das noch wie ein Sahnehäubchen obendrauf.

jw