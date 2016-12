Gewerbegebietserweiterung: Gemeinde sucht nach Partnern

„Erschließung nicht allein zu stemmen“ / Bürgermeister: 1a-Lage an der Autobahn

+ Im Gewerbegebiet Daverden gibt es derzeit keinen Platz mehr für weitere Betriebs-Ansiedlungen. Hier ein Blick entlang der großzügig angelegten neuen Straße Buchweizenkamp. - Foto: Laue

LANGWEDEL - Alle nutzbaren Flächen im Gewerbegebiet Langwedel-Daverden wurden innerhalb der vergangenen fünf Jahre verkauft, so dass jetzt die Erweiterung dieses Gebiets geplant werden müsste. Doch zusätzliche Flächen könne die Gemeinde nicht allein erschließen. „Es ist finanziell für uns nicht darstellbar“, sagt der Langwedeler Bürgermeister Andreas Brandt.

Daher suche der Flecken nach einem passenden, kapitalstarken Partner, um gemeinsam am weiteren Konzept zu arbeiten. Für Unternehmen sei das Gebiet hier direkt an der Autobahn jedenfalls eine 1a-Lage und wohl deshalb als Standort so begehrt, macht Brandt deutlich.

Er ist zuversichtlich, im neuen Jahr bei der Suche nach Unterstützung fündig zu werden, Allerdings gebe es auch Probleme, alle zur Erweiterung nötigen Flächen zu bekommen. Die Erkundung geeigneter Austauschflächen gehört daher ebenfalls zur Vorplanung.

Als großen Fortschritt für den wirtschaftlichen Sektor ebenso wie für die Bürger in den Ortsteilen Langwedelermoor, Völkersen-Nord und Haberloh bewertet Brandt den erfolgreichen Antrag auf Förderung des Breitbandausbaus in diesen Bereichen. Gemeinsam mit dem Flecken Ottersberg wurde finanzielle Unterstützung für den rund 500 000 Euro teuren Ausbau erbeten. 400 000 Euro gibt es jetzt dazu, so dass die Gemeinde Langwedel als Trägerin des Vorhabens und dessen Hauptnutznießerin selbst nur noch einen Eigenanteil von 57 000 Euro aufzubringen hat. - la