Mit gesundem Selbstbewusstsein

Daverden – Der Startschuss für das Planspiel Börse der Sparkassen fällt bundesweit in der kommenden Woche. Da war dann am Mittwoch aus der Zweigstelle Langwedel der Kreissparkasse Verden Alexander Schweiger in die Oberschule Langwedel gekommen, um den Schülerinnen und Schülern aus dem Profil Wirtschaft der 9. und 10. Klasse den Weg ins Börsengeschäft zu erläutern. In den vergangenen Jahren hatten sich die Langwedeler im Planspiel bestens platziert. Konrektor Derik Eicke fand eingangs, dass er nichts dagegen hätte, wenn auch mal die Gymnasien gewinnen würden. Ein bisschen Frotzelei muss erlaubt sein.

Eicke sowie die Schülerinnen und Schüler hatten aber auch schon bestens vorgearbeitet, die Frage nach der Bedeutung von „Bulle und Bär“ fürs Börsenparkett kam prompt. „Der Bär haut mit seiner Tatze drauf, ist daher das Symbol für den sinkenden Börsenwert, während der Bulle den steigenden Wert verkörpert“ legte Alexander Schweiger nach.

„Die Börse ist der Marktplatz, an dem Unternehmen Waren in Form von Wertpapieren an Investoren verkaufen“, so Schweiger. Schon im 16. Jahrhundert seien Bulle und Bär ein starkes Paar und von Bedeutung gewesen. Neben der Frankfurter Börse gibt es noch weitere bedeutende Börsen, etwa in New York, Tokio, London und mehreren anderen Standorten in Europa.

Im Planspiel Börse wird den Schülerinnen und Schüler Kapital zu Verfügung gestellt, das sie tunlichst vermehren sollten. Das Geld ist virtuell, das Planspiel, das zehn Wochen lang über das Internet abgewickelt wird, orientiert sich aber eins zu eins am realen Marktgeschehen, gehandelt wird dabei also fortlaufend mit den aktuellen Kursen. Am Ende entscheidet einmal der Depotgesamtwert. Eine zweite Wertung belohnt die Gruppe, die am erfolgreichsten mit den Aktien nachthaltig arbeitender Firmen handelten.„Der simulierte Wertpapierhandel vertieft auf spielerische Art wirtschaftliche Grundkenntnisse und vermittelt Börsenwissen“, so die Mitteilung der Sparkasse.

„An der Oberschule Langwedel geht man auch in diesem Jahr wieder mit einem gesunden Selbstbewusstsein in den Wettbewerb“, so Derek Eicke, der sich freut, dass Oberschule und Kreissparkasse eine gute Partnerschaft pflegen, und das seit nunmehr fast zehn Jahren. Dabei haben die Langwedeler im Bereich der Kreissparkasse Verden jedes Jahr mindestens einen Preis gewonnen. Einmal schafften es die Oberschülerinnen und Oberschüler unter die ersten Drei in ganz Niedersachsen.

Vertreter der Verdener Sparkassenzentrale kommen zweimal während des Projekts nach Langwedel und schulen die jungen Leute auch im Rechnungswesen.

Und nach dem 11. Dezember, an diesem Tag geht das Spiel zu Ende, erwartet man dann gespannt das Ergebnis. Zur fachlichen Unterstützung ist bis dahin der KSK-Fachmann Alexander Schweiger mit im Boot. hu