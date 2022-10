Geschichte aus Daverden: Das Grauen des Krieges und banale Briefe

Teilen

Johanna Behling berichtete im Küsterhaus über ihren Großvater – und das, was man von ihm in Erfahrung bringen konnte. © Wenck

Daverden – „Was würdet Ihr, was würden Sie ihren Liebsten schreiben?“, will Johanna Behling wissen. Sie ist am Donnerstagabend im alten Küsterhaus in Daverden, um über ihren Großvater Johann „Jan“ Behling zu erzählen. Er war leidenschaftlicher Landwirt, das ist sicher. Er hat als Soldat von der Ostfront im Zweiten Weltkrieg eine bemerkenswerte Anzahl von Briefen, über 100, geschrieben.

Die meisten hat er in an seine Frau Catharina, sein Trinchen geschickt.

Nach einigem Zögern heben sich Finger im eng besetzten Küsterhaus. Johanna Behling, von Beruf Lehrerin, nimmt dran. „Ich vermisse dich.“ Behling nickt: „Sehr gut. Wer noch?“ „Ich liebe dich.“ Absolut. „So was sagen wir hier nicht“, kommt eine leise Stimme aus dem Publikum. Ob Frau Behling das gehört hat, lässt sich nicht ausmachen. Aber bei den Behlings gehörte das früher nicht zum Umgangston, nicht in den Briefen. „Zumindest nicht bei meinem Großvater“, sagt die Enkelin.

Jan Behling wurde am 15. September 1906 geboren. Schon 1939 wird er zur Wehrmacht eingezogen. Der Landwirt, Pferdefachmann und Jockey fährt für eine Bäckereikompanie Material von A nach B. Von B bringt er auch Verwundete zurück nach A. Informationen über den Großvater zu bekommen war mehr als schwierig. Zuhause wurden nicht groß über den Krieg gesprochen. Die vielen Briefe hat Johanna Behling von ihrem Onkel Hermann bekommen. Der hat sie aufgehoben und dann weitergegeben.

Nur, alle waren sie in altdeutscher Schrift und mussten mühselig übersetzt werden. Das Ergebnis war für die Nachkommen ein Stück weit enttäuschend. Nichts über den Krieg, so fast gar nichts Persönliches. Viel über die Landwirtschaft, wie es zuhause geht. Sorge um die Familie schimmert manchmal durch. Von zuhause bekommt er Pakete, viele Zigaretten. Er muss geraucht haben „wie ein russischer Schornstein im Winter“. „Den Iwan“ und seine Lande betrachtet Jan Behling durch die Brille des Landwirts.

Mit der Kriegsentwicklung ändert sich die Stimmung in den Briefen Johann Behlings. Die Befürchtung wächst, bei der Infanterie zu landen und am Ende „doch noch eins an die Birne zu kriegen“, wie er schreibt. „Behlingscher Humor“, sagt Johanna Behling.

Der letzte Brief kommt mit Datum vom 12. September 1944 aus der Nähe von Warschau. Dann nichts mehr.

Über die Umstände des Todes von Johann Behling ist bis heute nichts bekannt. Er gilt offiziell als vermisst, so steht es auf seinem Grabstein. Ihr Onkel Hermann hat sein Leben lang darunter gelitten, dass er nicht wusste, was aus seinem Bruder geworden ist, ist sich die Enkelin sicher. Catharina „Trinchen“ Behling geht jahrelang in die Kirche, um für ihren Mann zu beten. Der Krieg wirkt weiter, noch Jahrzehnte. Auf Kinder und Enkel, wie an Reaktionen auf den Vortrag deutlich werden soll.

Hinrich Bischoff fühlt sich verantwortlich dafür, dass es zu diesem Abend gekommen ist. Er hat lange die Leben zu den Namen recherchiert, die in die Daverdener Kriegsgräberstätte für die Gefallenen des Zweiten Weltkriegs eingemeißelt sind. Das Buch zu den Recherchen ist jetzt fertig und soll am kommenden Volkstrauertag vorgestellt werden. Das erste Kapitel gehört Johann Behling vom Hof Daverden 6.

Bischoff hat viele Feldpostbriefe bekommen, viele in altdeutscher Schrift, bei deren Entzifferung Klaus Fricke half. „Und dann kam von Klaus der nächste Anruf: „Hinni, wieder nichts.“ Auch diese Briefe sind voller Banalitäten. Was laut Bischoff nicht verwundern darf. Den Soldaten war strengstens verboten, über ihren Aufenthaltsort, über militärische Entwicklungen oder auch nur über das persönliche Befinden zu schreiben.

Eine Spurensuche in Buchform, rote Äpfel und eine Spendendose des Volksbundes Kriegsgräberfürsorge. © Wenck

Gefühle waren nicht verboten, wurden aber in der Regel nicht deutlich gemacht. „Sagt euren Liebsten, was ihr fühlt, was ihr denkt. Sagt, dass ihr sie liebt. Das ist wichtig“, gibt Johanna Behling den Menschen mit auf den Weg. Dazu noch die Bitte, für den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge zu spenden und Hinrich Bischoffs Buch zu kaufen. Und rot-leuchtende Äpfel hat sie mitgebracht. Zum Mitnehmen oder zum gleich Verputzen. Ihr Großvater Jan hat gern Äpfel gegessen. Sehr gern. „Diese halbe Sucht nach Äpfeln, die hab" ich von ihm geerbt.“