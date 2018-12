Gesang, Gedichte, Getrommel und die große Kinderarchenbescherung

Großes Programm für die Kinderarche vor den Weihnachtsferien: Am Donnerstagabend öffnete sich beim „Lebendigen Adventskalender“ die Tür der Arche in der Grundschule Etelsen. Es gab Glühwein, selbst gebackene Kekse, Weihnachtslieder, Gedichte und eine große Cajon-Trommelvorführung.

Die fiel am gestrigen Freitag in der Scheune auf dem Hof Beckröge noch ein bisschen größer aus: 60 Kinder und 35 Trommeln. Auf den Hof an der Etelser Straße waren die Kinder aus allen Archen nebst Familien zu Weihnachtsfeier mit Bescherung gekommen. Auch in diesemJahr erfüllten die Kunden von Enjoy Fitness aus Oyten wieder viele Kinderwünsche und packten 144 Geschenkpakete. Norman Heller, Hartmut Kruse und Jens Rugen von Enjoy hatten die Geschenke mit nach Etelsen gebracht, die Spinning-Gruppe von Rugen hatte sogar noch 600 Euro für die Arche gesammelt. Erst wurde gesungen, es gab Gedichte, einen Tanz (den die Kinder ganz ohne Erwachsene einstudiert hatten), Heinz (9 Jahre) rappte wie ein Großer, es folgte das tolle Cajon-Getrommel – dann gab es die Geschenke, die alle gemeinsam aufmachten, nachdem Archechefin Ute Nelle das Kommando gegeben hatte. - Fotos: Hustedt / Wenck