Gemeinsame Sache

Langwedel - Von Jens Wenck. Theorie muss natürlich auch sein. Aber nur? An der Oberschule Langwedel ist man schon lange der Ansicht, dass es sich unter anderem mit einem gehörigen Anteil an Praxis zu einem Thema noch viel besser und anschaulicher lernen lässt. Nur braucht die Schule dazu Kooperationen – und hat jetzt mit der Firma Leymann Baustoffe und deren Langwedeler Niederlassung einen neuen Partner gefunden.

„Wir haben das Thema Lager, Logistik auch im Unterricht. Da bot sich das an“, sagt der stellvertretende Schuldirektor Derik Eicke. Er ist auch für das Profil Wirtschaft seiner Schule zuständig und hat für den Jahrgang 9 den Betrieb aus dem Gewerbegebiet Daverden mit ins Boot bekommen. Daniel Wuttke, Leiter der Leymann-Niederlassung, kam für einen ersten theoretischen Teil und zur Vorstellung seines Unternehmens in die Oberschule am Goldbach. Er war aber nicht allein, sondern wurde von den beiden Auszubildenden Jennifer Beyer und Jule Thalmann begleitet.

An diesem weiteren Vormittag nun stehen die jungen Damen und Herren vor der Firma Leymann. Ein Einblick in die Praxis vor Ort ist angesagt. Andreas Sibbel und Luca Drewes nehmen die Oberschüler in Empfang. Sibbel kümmert sich auch sonst im Betrieb mit um die Azubis. Drewes ist selber einer. „Groß- und Außenhandelskaufmann. Und in gut zwei Monaten mit der Ausbildung durch.“

In der großen Halle erfolgt eine kurze, intensive Information über die Firma Leymann – ein seit dem Jahr 1900 familiengeführtes Unternehmen, heute 13 Standorte, insgesamt 34 Auszubilden, davon drei in Langwedel. Der Standort Langwedel hat mehrere Abteilungen. Ganz wichtig: der große Tresen mit Information und Kasse. Leymann Langwedel hat Fenster und Türen, Sanitär, Fliesen und Bodenbeläge, die Öfen, den Großhandel – und nicht zu vergessen den Fachmarkt mit den Maschinen.

Es folgen der Rundgang und die Erläuterung von Lager und Logistik bei Leymann.

Da ist neben der Halle 1, in der die Sachen liegen, die keinen Frost abbekommen dürfen, noch einiges mehr zu gucken und zu erklären. Was sind Europaletten? Was kosten die? Was sollen die Abkürzungen an den Regalen bedeuten? In diesem konkreten Fall geben sie Aufschluss über die Stärke des Dämmmaterials, das hier für den Hausbau gedacht ist. Hier liefert Andreas Sibbel dann auf Nachfrage auch gern einen Exkurs, was, wann, wie und wofür verbaut wird.

„Habt ihr ‘First in - First out’ schon einmal gehört?“, will Luca Drewes wissen. Nein? Die Ware, die zuerst ins Lager kommt, soll zuerst wieder raus. Unter anderem auch darum, damit die Kunden nicht irgendwann viel zu abgelagerte Ware bekommen. Der Baustahl hier, der wird nicht etwa nach Länge oder Dicke bezahlt. „Der wird nach Gewicht verkauft. Der hat einen Tagespreis“, erklärt Andreas Sibbel.

Etliches, wie zum Beispiel Kies, kann der Kunde im sogenannten Big Bag bekommen. Der kostet selbst noch einmal 17,50 Euro. Wird er zurückgegeben, sind es noch 12,50 Euro. Für die Lieferung frei Bordsteinkunde wird man bald mehr Geld verlangen müssen. Warum? Weil auch für das Unternehmen alles teuer wird. „500 000 Liter Diesel wurden allein in Langwedel und Sulingen im letzten Jahr verbraucht. Ein neuer Lkw kostet rund 160 000 Euro und im Betrieb in der Stunden 58,50 Euro“, lässt Drewes ein paar Zahlen raus.

Fast ganz am Schluss bleibt Andreas Sibbel mit den Besuchern beim Granit stehen, wie er dieser Tage gern im Garten- und Landschaftsbau verwendet wird. „Wisst ihr, woher der kommt?“ Liegt es am kalten Wind, der die ganze Zeit über die Daverdener Geest pfeift? In dem Moment fällt es niemandem ein.

„Aus Asien. Mit dem Schiff.“ Und dann gibt es immer Menschen, die finden den Stein mit 15 Euro noch zu teuer. „Von mir aus ist das noch nicht teuer genug.“ Die Arbeiter, die den Granit herstellen, tun das für einen absoluten Niedriglohn und oft unter derben Arbeitsbedingungen. „Diese Menschen sollten besser bezahlt werden.“ Nach einer guten Dreiviertelstunde ist die Führung mit einer ungeheuren Menge an Input rum. „Augen auf bei der Berufswahl“, empfiehlt Sibbel den Jugendlichen und macht tüchtig Werbung für seinen Beruf, gibt aber zu bedenken, gleich welcher Beruf es einmal werden wird: „Man, also ihr, müsst mit dem Herzen dabei sein.“