„Gemeinsam ist alles noch viel schöner“

Viele Besucher beim ersten Sommerfest rund um das alte Küsterhaus

+ Der Verein für Kultur und Geschichte hatte zum allerersten Sommerfest im ehemaligen Küsterhaus und dessen wunderschönen Garten eingeladen – und es wurde so richtig voll. Foto: Hustedt

Daverden – Das erste Sommerfest im sanierten Küsterhaus und in dessen großem Garten wurde ein voller Erfolg, zumal es noch vom Wetter begünstigt war. Am Vorabend gönnte man sich vom Verein für Kultur und Geschichte Daverden intern ein paar gemütliche Stunden am Lagerfeuer und mit Akkordeonmusik – bis weit in die Nacht hinein. Es war viel zu schön, um nach Hause zu gehen.