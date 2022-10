Gemeinderat stimmt für Erhöhung der Friedhofsgebühren in Langwedel

Von: Lisa Duncan

Urnenreihengräber werden immer mehr nachgefragt. Auch aus diesem Grund ist die bisherige Gebührensatzung für die kommunalen Friedhöfe nicht mehr zeitgemäß. © Duncan

Langwedel – Wer Gemeindeeigentum in Anspruch nimmt, zahlt dafür Geld – das gilt auch für Friedhöfe, wo Gebühren etwa für die Grabnutzung, Bestattung, Nutzung der Kapelle und Verwaltung anfallen. Wie viel das im Einzelnen kostet, regelt eine Gebührensatzung. Nun stellte die Gemeindeverwaltung fest, dass die Friedhöfe des Fleckens Langwedel (Etelsen, Völkersen und Holtebüttel) gemäß dieser Satzung nicht mehr kostendeckend arbeiten – unter anderem aufgrund veränderter Nachfrage: mehr Urnengräber und weniger Erdbestattungen.

„Unterschiedliche Grabnutzungsarten werden nicht unterschiedlich bewertet, obwohl sie nachweislich unterschiedliche Kosten verursachen“, heißt es dazu in der Beschlussvorlage. Für alle Neugräber ab dem 1. Januar 2023 sollen die Friedhofsgebühren daher nun erhöht werden. Das hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am Donnerstagabend mehrheitlich beschlossen.

Laut Bauamtsleiter Bernhard Goldmann entschieden sich weniger Menschen für Erdbestattungen. Dafür würden die Sonder-Urnengrabstellen in Etelsen und Völkersen besonders gut angenommen. „Die Nachfrage ist einfach da“, so Goldmann.

Zuletzt waren die Friedhofsgebühren im Flecken Langwedel am 1. Januar 2006 erhöht worden. Die Verwaltung hatte nun drei Vorschläge für die Gebührenerhöhung erarbeitet, über die der Fachausschuss Ende September bereits – allerdings ergebnisoffen – beraten hatte.

„Es geht darum, die Steigerung für Bürger im Rahmen zu halten und kostendeckender als bisher zu sein“, sagte Langwedels Kämmerin Dunja Röttjer im Gemeinderat. Wie auch von der Verwaltung empfohlen, stimmten die anwesenden Ratsmitglieder für Alternative 2, um eine Kostendeckung von 42 Prozent zu erreichen. Anders als der Verwaltungsausschuss, der in seiner nicht-öffentlichen Sitzung am 4. Oktober Variante 3 mit 33 Prozent Kostendeckung mehrheitlich empfohlen hatte.

Friedhofsgebühren - Kosten ab Januar 2023 Aktuell kostet eine Erdwahlgrabstätte für 30 Jahre 940,50 Euro. Gemäß der neuen Satzung schlägt die Verwaltung 1 137,50 Euro bis 1 871 Euro vor.

Für eine Urnenwahlgrabstätte mit 25 Jahren Nutzungsrecht sind 478,50 Euro zu zahlen. Die Verwaltung empfiehlt Gebühren von 623 bis 965 Euro.

Bisher sei die Kostendeckung für die Friedhöfe gering, sagte Lars-Henrik Haase (SPD-Fraktion). Es sei unfair, die Kosten für die Friedhöfe nicht dem Verursacher anzulasten, sondern diese auf die Allgemeinheit umzulegen. „Das kann uns nicht egal sein, denn es geht uns um sozial gerechtes Handeln. Außerdem liegen wir weit unter dem, was andere Städte und Gemeinden verlangen“, fügte Haase hinzu. Mit dem Beschluss für Alternative 2 sei gewährleistet, dass man die Diskussion nicht in einem Jahr erneut führen müsse.

„Die Zeiten werden schwerer und wir müssen gucken, wo wir streichen können“, meinte Andreas Noltemeyer (WGL) im Hinblick auf die Gemeindekasse. Diese „moderate Erhöhung“ der Friedhofsgebühr sei verkraftbar und letztlich nicht zu vermeiden. „Die Zahlen sprechen eine eindeutige Sprache.“

„Die Steuern für die Bürger wurden vor nicht allzulanger Zeit erhöht“, sagte Marco Bachmann (CDU). Er bewertete Alternative 2 als so hoch, dass die Bürger zu sehr belasten würden, und plädierte für Alternative 3.

„Sollen wir kostendeckend sterben?“, ereiferte sich Thomas Maruhn (fraktionslos) und stimmte inhaltlich der CDU-Fraktion zu. Gebühren und Steuern von Gemeinden seien nicht vergleichbar. Zudem sei der Gesamtkostenanteil für Friedhöfe – laut Röttjer 145 000 Euro pro Jahr – verglichen mit anderen Ausgaben gering.

Der Flecken habe seit der letzten Erhöhung „massiv in die Friedhöfe investiert“, betonte Bürgermeister Andreas Brandt. In dieser Situation sei eine Erhöhung geboten.

Bislang habe die Gemeinde immer Geld dazugeschossen und das habe dem Haushalt nie geschadet, bemerkte Lars Lorenzen (CDU), der Alternative 2 als „nicht verantwortbar zu dieser Zeit“ bewertete.

Mit dem Zuschuss aus öffentlicher Hand für die Friedhöfe entlaste die Gemeinde „auch die, die es nicht notwendig haben“, stellte Hans-Hermann Prüser (SPD) fest.

Mit zwölf Ja-Stimmen (SPD, WGL und Maik Smidt) sowie neun Nein-Stimmen (CDU und Thomas Maruhn) folgte das Gremium dem Verwaltungsvorschlag.