Gemeinde Langwedel wird immer digitaler

Teilen

Die Vorstellung der neuen Homepage übernahmen (v.l.) Christine Sander, Dunja Röttjer, Andreas Brandt und Daniel Menge. © Wenck

Langwedel – „Wir haben das schon ein bisschen heimlich eingeführt“, gibt Bürgermeister Andreas Brandt zu. Gleiches gilt für die Tatsache, dass dahinter Berechnung steckt: So ließen sich die Schwachstellen des neuen Internetauftritts des Fleckens Langwedel austesten.

Zwar waren bereits alle Städte und Gemeinden des Landkreises Verden vor den Langwedelern auf der neuen und gemeinsamen Plattform unterwegs. Aber trotzdem ist allen Verwaltungen selbst überlassen, wie und was sie auf der Basis aufbauen. Bürger- und betreuungsfreundlich ist allen gemeinsam, dass sich mit der „Nolis“-Plattform Vorlagen etwa vom Land Niedersachsen einfach übernehmen lassen. „Ohne dass wir es neu erfinden müssen“, sagt Kämmerin Dunja Röttjer bei der Vorstellung des neuen Internetauftritts. „Das macht den Austausch einfacher und besser.“

Mal ganz abgesehen von der neuen und aufgeräumteren Optik haben die Internetseiten des Fleckens Langwedel auch eine neue Servicefunktion zu bieten: die Terminvereinbarung. „Ehrlicherweise ist zu sagen, dass das auch mit ein Resultat der Coronazeiten ist“, sagt Bürgermeister Brandt.

Wer in den Zeiten der auferlegten Kontaktbeschränkungen in Sachen Pass- und Meldewesen ins Rathaus wollte, brauchte einen Termin. Die Zeiten, wo Mensch einfach so zu den normalen Öffnungszeiten ins Rathaus an der Großen Straße marschieren konnte, waren vorbei. Das geht jetzt zwar wieder, aber wer nach altgewohnter Sitte vorgeht, „der muss eventuell mit ein bisschen Wartezeit rechnen“, so der Bürgermeister. Wer online einen Termin gemacht hat, der kommt auch zu der gebuchten Zeit pünktlich dran. „Das funktioniert hervorragend und wird gut angenommen. Obwohl wir das noch gar nicht öffentlich bekannt gemacht haben“, sagt Andreas Brandt.

Ob man das überhaupt so machen sollte, „darüber hatten wir im Haus schon Diskussionen“, berichtet Dunja Röttjer. Aber die Zahlen sprechen für sich.

Das Langwedeler Fundbüro ist jetzt ebenfalls online. Hier können Bürgerinnen und Bürger gucken, was aktuell abgegeben wurde.

Apropos, wer möchte, kann sich jetzt „Mein Bürgerkonto“ einrichten. Wer hier seine Daten hinterlegt, muss im Falle seiner Zustimmung bei anderen Behörden wie zum Beispiel dem Landkreis die Angaben nicht noch einmal abliefern, so IT-Fachfrau Christine Sander, weil sich die öffentliche Verwaltung immer mehr vernetzt. „Die sehen, dass schon etwas vorliegt, und sagen dann: Sie sind schon angemeldet, dürfen wir ihre Daten übernehmen?“

Das ist noch nicht alles, wie Fachinformatiker Daniel Menge erläutert. „Über das Bürgerkonto können Bürgerinnen und Bürger selbst verfolgen, wie der Bearbeitungsstand ist.“ Und wann der neue Personalausweis oder das Führungszeugnis kommen. Zum Beispiel.

Vereine, Verbände und Co können gern ihre Veranstaltungen selbst in den Terminkalender eintragen. Die Einträge werden selbstverständlich geprüft, bevor sie öffentlich werden. „Da haben wir einen Pool für den ganzen Landkreis Verden“, sagt Christine Sander. „Hier kann man bei allen Gemeinden gucken, was gerade los ist.“ Und dann gibt es da noch diese kleine Nadel, so der Hinweis von Sander. Wer da drauf klickt, bekommt in einem Navigationssystem den Standort von öffentlichen Einrichtungen und Orten des Interesses angezeigt. „Der Ortsplan ist sehr genial, schon gelungen“, findet Bürgermeister Brandt. Auch die Bauleitplanung ist digitalisiert worden. Jeder kann sich die entsprechenden Pläne aufrufen, angucken – und muss keinen Termin mehr im Bauamt machen.

Wer noch Verbesserungsvorschläge für den neuen Internetauftritt hat: „Immer gern“, ist man sich im Rathaus einig. Eines hat sich bei so viel Neuem aber nicht verändert: die Adresse www.langwedel.de.