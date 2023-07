Gelungene Premiere für das Kuhlturdorf-Festival Haberloh

Das Programm war wirklich umfangreich, ein beliebter Anlaufpunkt bei der Besichtigungstour waren unbestritten die Kühe. © Hustedt

Haberloh – Das kleine Haberloh hat 38 menschliche Einwohner, weitaus höher ist die Zahl der Kühe. Also lud Ortsvorsteherin Bijanka Müller zu einem besonderen Ereignis ein. Am Sonnabend hatte alles mit „Kuh“ zu tun. Schon auf dem Parkplatz war zu lesen: „Kuhltour Alte Kate 1700 – Kuhlinarisch mit Holzbackofen, Butterkuchen, Brotvesper – Kuhlturweg – Kuh-Milchzuchtbetrieb und Betriebsbesichtigung – Kuhnst Vernissage.“

Da auch das Wetter mitspielte, war ordentlich was los. „Gemeinsam mit uns Haberlohern erleben Sie die Premiere unseres Kuhlturdorf-Festes“, sagte Müller in ihrer Begrüßung. Aus diesem Anlass waren unter anderem Langwedels Bürgermeister Andreas Brandt, der stellvertretende Landrat Reiner Sterna, der stellvertretende Ortsbürgermeister Völkersens Henrik Früchtenicht, Holtebüttels Ortsbürgermeister Christoph Lindhorst, die Amtskollegen Wolfgang Harling aus Hellwege, Detlef Peterson aus Walle, Dieter Haase aus Etelsen und Lars Dammann für Jeddingen als Gäste bei dem Festival dabei. Auch der Bundestagsabgeordnete Gero Hocker (FDP) war mit Familie vor Ort.

Start dieser Premiere war auf dem alten Hof Müller. Hans-Albert Müller und Heiner Müller zeigten an diesem Tag ihre Hofstelle, ihr Vieh, ihre Arbeit als Landwirte. Bürgermeister Brandt erinnerte an Tag des offenen Hofes 2012 und die Feier bei den Müllers im vergangenen Jahr aus Anlass des 50-jährigen Bestehens des Fleckens Langwedel. Dank gab es von ihm für Bijanka Müller und ihr Team für die Organisation des Kuhlturdorf-Festivals. Nach weiteren kurzen Reden wollten und sollten die Besucher aber auch etwas sehen – Bijanka Müller lud zum Rundgang ein.

Bei diesem gab es Wissenswertes über Haberloh zu erfahren, wie etwa auf einer Tafel zu lesen war: „Hier auf der Hofstelle Müller befand sich 1914 bis 1945 das Wandervogel-Landheim Haberloh des Ortsrings II der Bremer Jungwandervögel. Das 1700 erbaute Häuslingshaus gehörte zu der 1657 bestehenden Hofstelle ,Micheels Hof‘.“

Larisa Leneschmidt hatte ihre Gemälde ausgestellt und fotografierte auf Wunsch die Besucher. Bijanka Müller führte über einen kleinen Weg, gesäumt von alten Buchen. „Wir haben den Weg unter den 300-jährigen Buchen, Berlin die Allee Unter den Linden“. Der kleine Spaziergang führte zum Herzstück der Veranstaltung, dem Milchviehbetrieb der Familie Müller.

So geht „Kuhltur“ in Haberloh. Mit einem ungewöhnlichen Sofa in einer ungewöhnlichen Umgebung. © Hustedt

Zu sehen war hier, wie die 130 Kühe untergebracht sind, aber auch wie in der „Kinderstube“ die Kälber aufgezogen werden. Auf dem Hof Müller gibt es sogar eine Wellnesszone für das Rindvieh. Gemolken wird natürlich auch – und die Milch an jedem zweiten Tag abgeholt, wie Bijanka Müller erläuterte. Auch zeigte sie den Besuchern die Verkaufstiere, regelmäßig werden Tiere ab Hof verkauft. „Wir sind stolz, anderen Betrieben qualitativ hochwertige und gesunde menschenbezogene Tiere anbieten zu können.“ Wieder zurück auf dem Bauernhof konnte das „kuhlinarische“ Angebot genutzt werden. Und da die Sonne so schön strahlte, waren die Biertischgarnituren immer besetzt.

Nicht zu vergessen Saxofonisten Bernd Schlott, der die Kunstausstellung musikalisch begleitet. Einen Tipp hatte Bijanka Müller noch für die an Kunst interessierten Besucher. „Jede kommende Ausstellung wird durch neue Künstler begleitet werden. Auf diese Weise möchten wir sicherstellen, dass sich die Kuhnst auch in ihren vielen Facetten offenbart.“