Starkregen im Landkreis Verden: Feuerwehren kämpfen stundenlang gegen Überflutungen

Von: Fabian Raddatz, Johannes Nuß

Die Freiwilligen Feuerwehren der Stadt Verden waren am Freitagabend aufgrund von Starkregen im Dauereinsatz. © Feuerwehr Verden

Land unter im Landkreis: Nachdem die Ortschaft Etelsen betroffen war, öffnete sich der Himmel über Verden. Die Feuerwehr war den ganzen Freitagabend im Einsatz.

Update von Samstag, 10. September 2022, 11:52 Uhr: Verden/Langwedel – Land unter im Landkreis Verden in Niedersachsen: Vier der acht Verdener Feuerwehren waren nach einem kurzen, aber ergiebigen Gewitterschauer am Freitagabend, 9. September 2022, im Verdener Stadtgebiet im Einsatz. Es waren zahlreiche Keller vollgelaufen und überflutete Straßen sowie Tunnel mussten leergepumpt werden. Das teilt die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Verden am Samstagmittag in einer Pressemitteilung mit.

Starkregen im Landkreis Verden: Feuerwehren kämpfen gegen Wassermassen im ganzen Stadtgebiet

Gegen 17:00 Uhr zog eine Gewitterzelle über den Landkreis Verden und ergoss sich auch über der Stadt, als um 17:20 Uhr erste vollgelaufene Keller am Meldauer Berg gemeldet wurden und die Ortsfeuerwehr Verden ausrückte.

Wenig später stand die Straße am Klusdamm unter Wasser und war nicht mehr passierbar, berichtet Feuerwehrsprecher Dennis Köhler in der Pressemitteilung. Aus diesem Grunde seien auch die Feuerwehren Döhlbergen-Rieda und Hönisch-Hutbergen zum Einsatzgeschehen hinzugezogen worden.

Starkregen im Landkreis Verden: Feuerwehren drei Stunden mit rund 60 Einsatzkräften im Einsatz

Nur kurze Zeit später löste dann die automatische Brandmeldeanlage einer Senioreneinrichtung in der Innenstadt aus. Weil sowieso schon so viel los war, musste nun auch noch die Feuerwehr Dauelsen alarmiert werden. Die Brandmeldeanlage der Senioreneinrichtung löste aufgrund einer starken Rauchentwicklung im Gebäude aus. Diese konnte aber schnell beseitigt werden.

Bis 20:00 Uhr wurden mehr als zehn Einsatzstellen von den rund 60 Einsatzkräften abgearbeitet. Wie die Feuerwehr mitteilt, habe es sich überwiegend um witterungsbedingte Einsätze gehandelt.

Starkregen überflutet Wohngebiet im Landkreis Verden

Erstmeldung von Freitag, 9. September 2022, 20:39 Uhr: Langwedel – Die Feuerwehr im Dauerstress: Starkregen hat in Etelsen in Langwedel (Landkreis Verden) ein Wohngebiet überflutet. Wie das Nachrichtenportal Nord-West-Media TV berichtet, brach ein Abwasserkanal. Die Wasser-Massen konnten nicht mehr abfließen, überflutete die Nachbarschaft und lief in die Wohnhäuser.

Mit Hochleistungspumpen kämpfte die Feuerwehr gegen die Wasser-Massen. © Nord-West-Media TV

Die Feuerwehr war anfangs ratlos, so Nord-West-Media TV und setzte Pumpen ein, um die Regenmassen aus dem Gebiet zu fördern. Nachdem sich über dem Kanal ein Erdloch gebildet hatte, war die Situation klar. Eine Hochleistungspumpe wurde angefordert, um die Kanalisation zu entlasten. Der Einsatz wird sich wohl noch über Stunden hinziehen.

Starkregen überflutet Wohngebiet im Landkreis Verden: Weitere Meldungen

