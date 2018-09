Gegen neue Erdgasbohrung

In der Gemarkung Nindorf, auf der anderen Seite der Autobahn, möchte die DEA nach Erdgas bohren. Der Flecken Langwedel will aber nicht mitspielen. - Archivfoto: Wenck

Langwedel - Wie bereits im Februar berichtet, möchte die DEA Deutsche Erdoel AG in direkter südlicher Nachbarschaft zum Erdgasfeld „Völkersen“ zusätzlich nach weiteren Erdgasvorkommen bohren. Hier hat man gemeinsam mit den Partnern Shell, DOW, Wintershall, EMPG die Explorationslizenz „Verden Verkleinerung“. In der Gemarkung Nindorf will die DEA einen Bohrplatz einrichten, um von hier eine Erkundungsbohrung in südlicher Richtung voranzutreiben. Zu diesem Sinn und Zweck hat man von Privatleuten Grundstücke bekommen. Um auf den geplanten Bohrplatz zu kommen, müsste das Unternehmen aber auch über gemeindeeigene (nichtöffentliche) Wege. Und genau da soll der Flecken nicht mitspielen, so der Vorschlag der Gemeindeverwaltung.

Der Bohrplatz soll auf Höhe der Ortschaft Holtebüttel südlich an der A 27 eingerichtet werden. Von der Hollenstraße aus will man die Trassen zum Bohrplatz erst in Richtung Autobahn und dann in Richtung Nindorf/Förth verlaufen lassen. Dazu braucht man die Gemeindewege, der Nutzung, Ausbau auf eigene Kosten hat das Unternehmen jetzt beantragt.

„Während der Erdgasförderung im Flecken Langwedel wurden in den zurückliegenden Jahren mehrere Erdbeben registriert. Nach einem deutlich spürbaren Beben im November 2012 konnte die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) erstmals einen wahrscheinlichen Zusammenhang mit der Erdgasförderung feststellen. In Folge des Ereignisses wurden über 100 Gebäudeschäden angezeigt. In den Jahren darauf kam es zu weiteren seismischen Aktivitäten. Ein erneutes starkes Beben im April 2016 sorgte dann für eine Schadensbilanz mit mehreren hundert Gebäudeschäden. Die Einrichtungen der Gemeinde waren zum Teil ebenfalls betroffen“, schreibt die Gemeindeverwaltung jetzt in einer Beratungsvorlage.

Die DEA hat ihr Explorationsprojekt auf einer ratsoffenen Informationsveranstaltung am 21. Juni ausführlich vorgestellt. Hinterher wurde diskutiert, ein Ergebnis: Weitere seismische Aktivitäten durch die vorgesehenen Bohr- und Förderaktivitäten sind nicht auszuschießen.

„Durch die Versagung des Ausbaus und der Nutzung der gemeindlichen nicht öffentlich gewidmeten Wegeflächen können zusätzliche Sachschäden durch die Aktivitäten der Erdgasindustrie verhindert werden“ heißt es in der Vorlage. Das heißt im Klartext: Der Flecken Langwedel stimmt dem Antrag nicht zu und lässt das Förderunternehmen nicht über seine Wege zum Förderplatz kommen.

Über die vorgeschlagene Ablehnung des DEA-Begehrens diskutiert zuerst der Ortsrat Holtebüttel am kommenden Donnerstag, 6. September, ab 18 Uhr im Schützenhaus Holtebüttel in öffentlicher Sitzung. Am 13. September ist der Ortsrat Langwedel dran, am 19. September der Bau- und Verkehrsausschuss, bevor am 25. September der Verwaltungsausschuss die endgültige Entscheidung trifft. J jw