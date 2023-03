Langwedeler Oberschüler erinnern an hingerichtete polnische Zwangsarbeiter

Gegen das Vergessen

+ © Wenck Eine kurze Regenpause nutzten die Oberschülerinnen und Oberschüler, um am Gedenkstein Blumen zu pflanzen. Eine Reinigung soll der Findling mit den Inschriften auch noch bekommen. © Wenck

Langwedel – Von weitem betrachtet liegt da einfach nur ein Findling vor der neuen Oberschule am Goldbach. Anscheinend zufällig auf der großen Fläche abgeladen, die einmal ein Rasen werden soll. Tritt man näher heran, wird eine Inschrift auf dem Stein sichtbar: „Opfer des Nationalsozialismus“. Die Namen von drei jungen polnischen Männer stehen darauf, ihre Geburtsdaten und ihr Todestag:

der 23. März 1944.

Der 21-jährige Stanislaw („Stacho“) Rutkowski, der 24 Jahre alte Feliks Puchalski und Marian Królikowski, 20 Jahre alt, wurden an diesem Tag im Daverdener Holz „durch den Strang hingerichtet“, wie es damals hieß. Den drei jungen polnischen Zwangsarbeitern hatte man den Diebstahl von Lebensmitteln, Fleischkonserven, in einigem Umfang zur Last gelegt.

Zu der Hinrichtung wurden alle polnischen Zwangsarbeiter der Umgegend befohlen. Sie hatten Aufstellung zu nehmen und zuzusehen. Augenzeugen sprachen später von 1 000 Menschen, vor denen die entsprechenden Todesurteile in deutscher und dann in polnischer Sprache verlesen wurde, so Joachim Wook in seiner Dissertation über „Zwangsarbeit ausländischer Arbeitskräfte im Regionalbereich Verden/Aller 1939 bis 1945“.

Als es in der Folge der Forschungen von Dr. Wook Bestrebungen gab, einen Gedenkstein für die drei Zwangsarbeiter aufzustellen, entpuppte sich das nicht unbedingt als einfaches Unterfangen. Es fanden sich keine Mehrheiten für einen Gedenkstein vor dem Langwedeler Rathaus. Am Hinrichtungsort, im Daverdener Holz wären der Stein und das Gedenken im Wald verschwunden. Der Stein fand schließlich seinen Platz auf dem Gelände der damaligen Haupt- und Realschule, wurde mit einer feierlichen Zeremonie eingeweiht – und geriet im Laufe der vergangenen 15 Jahre mehr und mehr in Vergessenheit. So jedenfalls der Eindruck der jungen Leute von #projektfrieden der Oberschule am Goldbach.

Sie stießen bei ihren Recherchen rund um Erinnerungstafeln für die Opfer von Krieg und Diktatur, die wie berichtet in Zusammenarbeit mit dem Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge erstellt werden, auf die Geschichte der drei jungen Polen und ihres Steines. „Das darf nicht in Vergessenheit geraten“, lautete bei #projektfrieden der Beschluss. Am 23. März 2023 wurden zum Gedenken Blumen gepflanzt, den Mitschüler aus den 10. Klassen über die Ereignisse vor 79 Jahren berichtet. „Die Jahrgänge 8 und 9 machen gerade Betriebspraktikum, zu denen wollen sie später noch“, sagt Derik Eicke, stellvertretender Schulleiter.

In Zukunft wolle man sich nicht nur um die Gedenkstele für die Zwangsarbeiterkinder auf dem Daverdener Friedhof kümmern, sondern auch um den Stein vor der Schule. „Im Mai wollen wir hier noch Kapuzinerkresse säen“, so Juliane Dirks. Vielleicht bekommt man es ja hin, dass sich die Pflanzen mit ihren bunten Blüten um den Stein herum ranken.