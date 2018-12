Gefragte Hilfe für Behinderte

langwedel - Ehrenamtlich für andere Bürger da sein, dieses trifft einmal mehr auf Claus Willenbrock zu. Zwölf Mal im Jahr 2018 stand er Menschen mit Behinderungen an Beratungstagen im Langwedeler Rathaus hilfreich zur Seite. Auch 2019 wird Willenbrock jeweils am dritten Donnerstag eines Monats von 14.30 bis 17 Uhr dort zu sprechen sein.

Mehr als sieben Jahre geht der 72-Jährige nun dieser Aufgabe nach. Dieses sei in der heutigen Zeit keine Selbstverständlichkeit mehr, würdigte Bürgermeister Andreas Brandt die Verdienste Willenbrocks in einer kurzen Laudatio an dessen Beratungsplatz im Rathaus. Zum Dank für seine geleistete Arbeit überreichte das Gemeindeoberhaupt dem Völkerser einen Präsentkorb.

Willenbrocks Beratung ist gefragt. Bis zu zehn Personen besuchten 2018 jeweils die Sprechtage im Rathaus. Wartezeiten mussten da schon mal in Kauf genommen werden. Auch per Telefon suchten Bürger aus dem Flecken Langwedel sowie aus dem ganzen Landkreis Verden bei ihm Rat, der diesen bisweilen sogar zu Hause erteilt. Da kommt dann auch mal Ehefrau Irmgard mit ins Spiel.

Ansonsten wirkt sich bei dieser Tätigkeit nach seinen Worten die Online-Vernetzung positiv aus. Anträge könnten schneller bearbeitet und den zuständigen Behörden fix übermittelt werden. Klagen beim Sozialgericht seien überwiegend positiv beschieden worden.

Vom kommenden Jahr an unterstützt Iris Müller-Helmke den Pensionär bei dem Ehrenamt. Die Daverdenerin wird sich als zweite Kraft auf dem Feld des Behindertenrechts einarbeiten.

Das Arbeitsklima im Rathaus bezeichnet Willenbrock als vorbildlich. Nötige Unterlagen bekomme er von der Gemeindeverwaltung gestellt. Auch die Weiterbildung, um auf dem aktuellen Stand der Gesetzgebung zu sein, sei gesichert. Die Persönlichkeitsrechte der Antragsteller würden natürlich gewahrt, versichert Claus Willenbrock. „Die eingehenden Daten sind im Rathaus Verschlusssache.“ - roh