„Gefallen wie ein Baum“

Prozess um Selbstjustiz eines Vermieters aus Langwedel am Landgericht Verden fortgesetzt

Langwedel – Dreieinhalb Stunden dauerte gestern alleine die Befragung eines Augenzeugen, der am 7. Januar 2020 miterlebt hatte, wie in einem Mehrfamilienhaus in Langwedel auf seinen Nachbarn eingeprügelt wurde. Bei elf beteiligten Juristen galt es, eine Menge Fragen zu beantworten. Dass niemandem der Geduldsfragen gerissen ist, mag auch daran gelegen haben, dass das Verdener Landgericht in der klimatisierten Stadthalle verhandelte. Den drei Angeklagten wird versuchter Totschlag vorgeworfen.