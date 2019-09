Gaudi mit den Bräuten Andreas Brandt und Andreas Mattfeldt

Wettstreit von Selbstständigen und Politikern gerät zum Schmankerl / Hochzeitsgarderobe als Hingucker

+ Zum Brüllen komisch: Andreas Mattfeldt (l.) und Andreas Brandt als Bräute. Foto: hustedt

Langwedel – Noch am Tag vor dem traditionellen Wettkampf der Vereinigung der Selbstständigen (VdS) und dem Gemeinderat beim Langwedeler Markt waren die Organisatoren ratlos, welche Art Wettstreit es denn in diesem Jahr werden sollte. Ein Anruf im Modehaus Böning brachte dann Klarheit. Kirsten Böning schlug eine Hochzeitsfeier mit zwei Brautpaaren vor. Eine grandiose Idee, die das zahlreiche Publikum vollends in den Bann zog!