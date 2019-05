Gastgeber gewinnen

Langwedel - Von Jens Wenck. Ach, du ahnst es nicht. Vor Edeka Redling, Aldi und Rossmann alles voller Feuerwehrautos, hinten zwischen zwischen den beiden Supermärkten steigt auch noch etwas Rauch auf. Viele Feuerwehrleute und eine ganze Menge Schaulustige. „So haben wir uns das gedacht“, sagt Ralf Holtkamp, Ortsbrandmeister in Langwedel, recht zufrieden. „Mitten an der Hauptstraße sollen uns alle sehen.“ In Langwedel waren gestern die großen Gemeindefeuerwehrwettbewerbe. Für die Wettkampfgruppen der Aktiven und der Jugendfeuerwehren.

Die Langwedeler Retter waren nicht zufällig Ausrichter dieses Großereignisses, die Ortswehr feiert in diesem Jahr ihr 125-jähriges Bestehen. So ein Wettbewerb braucht Platz. „Da reicht unser Osterfeuerplatz längst nicht mehr“, so Gemeindebrandmeister Ingo Lossau. Außerdem verlangt die Wettkampfordnung für einen der insgesamt drei Wettbewerbsteile, die Fahrprüfung, einen gepflasterten Untergrund. Den hat das Gelände an der Birkenallee nicht.

„Also haben wir bei Markus Redling und den Geschäftsführern von Aldi und Rossmann nachgefragt, ob wir das hier machen können“, berichtet Ralf Holtkamp. Die Feuerwehr durfte. „Prima, dass die uns das überlassen haben“, so Holtkamp. Sonntagmorgen ab 6 Uhr wurde alles aufgebaut, nach der Veranstaltung alles wieder abgebaut, logisch.

+ Der Löschangriff war der erste Teil des Gemeindewettbewerbs. © Wenck

Von Besuchern und der gut gelaunten Altersabteilung beobachtet gingen die Wettkampfteams an den Start. Die Ortswehren absolvierten den Löschangriff und die Fahrprüfung auf dem Parkplatz, genauso wie den abschließenden Kuppelcontest. „Das wird noch einmal richtig spannend“, meinte Feuerwehrpressesprecher Christof Dathe. „Da kommt es auf Geschwindigkeit an.“ Und Präzision natürlich auch. Die meisten Teams gingen mit neun Aktiven an den Start. Holtebüttel mit wechselnden sechs Leuten, Völkersen mit einer festen Sechs. „Die Übungen sind heute so flexibel, da haben wir uns gesagt: Das kriegen wir auch zu sechst hin“, meinte Andreas Brandt.

Die Jugendfeuerwehren führten ihr Können beim trockenen Löschangriff auch auf dem großen Parkplatz vor. Für den 400-Meter-Staffellauf mit Hindernissen ging es in die Marsch. Der Tag endete quasi mit Pauken und Trompeten, einem Auftritt der FMC Showband aus Verden.

Der Rauch auf dem Wettbewerbsgelände war übrigens echt. Er kam vom überaus gut besuchten Grillpavillon.