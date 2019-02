Langwedel - VON INKA SOMMERFELD. Elke Raddatz ist wieder einmal voll und ganz zufrieden - 38 Aussteller präsentierten am vergangenen Wochenende Schönes und Nützliches auf dem vom Langwedeler Kulturverein veranstalteten Kunsthandwerkermarkt, der ganz im Zeichen des Frühlings stand. Von Beginn an herrschte im Rathaus reges Kommen und Gehen. „Es ist angenehm gefüllt“, resümierte die Marktmeisterin am Sonnabend.

Ebenfalls angenehm war die Atmosphäre - wer den Markt regelmäßig besucht, kennt das und weiß es zu schätzen. Doch für Jutta Pleiner und Olaf Mindermann, die zum ersten Mal dabei waren, eine neue Erfahrung: „Das Ambiente ist toll“, staunten die Achimer Imker. Sie boten Honig und -spezialitäten feil, unter anderem eigene Kreationen wie Ingwer-, Anis- und Walnusshonig. Ihre acht Bienenvölker hatten ihnen im heißen Sommer eine hervorragende Ernte geschenkt, und so experimentierte das Paar mit Rezepten. Vor allem Ingwerhonig werde gern gekauft. „Der Honig ist sehr gesund. Die Wirkstoffe des Honigs und die des Ingwers werden über die Schleimhäute des Mundes aufgenommen“, erläuterte Pleiner. Wer den Honig kostet, schmeckt erst dessen Süße, die dann in die Schärfe des Ingwers übergeht.

+ Von Tellern über Seifenschalen bis hin zu Dekorationsstücken: Keramik in Raku-Technik präsentiert hier Corinna Möller. © Sommerfeld

Gleich nebenan hatte Svenja Dee ihren Stand aufgebaut. Patchworkarbeiten aus altem Leinen gab es bei ihr zu bewundern und zu kaufen - Bett- und Tischwäsche und Leinen von der Rolle verwandelt die Hobbykünstlerin aus Warpe in Brötchenkörbe, Topflappen, Kissen, Taschen und vieles mehr. In einen Tischläufer beispielsweise hat sie ein altes Monogramm eingearbeitet. Ihr Leinen kauft sie auf Flohmärkten, findet es aber auch oft vor ihrer Haustür. „Die Leute denken an mich“, sagte sie lachend. Inzwischen hat sie afrikanische Motive in ihre Kollektion aufgenommen, inspiriert von ihren Urlauben in Südafrika. Selbstredend, dass sie auch dort Kontakte mit Händlern geknüpft hat und schöne Stoffe mit nach Hause bringt. „Als Kind habe ich das Nähen gehasst“, erzählte die Künstlerin. Der Grund: „Meine Mutter war Schneiderin, und ich musste nähen.“ Viele Jahre später kam sie in eine Patchworkgruppe hinein und staunte: „Was die für schöne Sachen fertigen.“ Sie erlernte die Technik und widmet sich seit zehn Jahren dem Nähen.

+ Leidenschaft für Patchwork: Diesen Tischläufer fertigte Svenja Dee während des Markts. © Sommerfeld

Gegenüber gab es Raku-Keramik. Die besondere Herstellungsart hat es Corinna Möller angetan. „Die Stücke werden für kurze Zeit in offener Flamme gebrannt, und dadurch entsteht die besondere Oberfläche, die als Krakelee bezeichnet wird“, erklärte sie. Das Objekt sieht aus, als ob es in viele kleine Teile gesprungen ist. Bei anderen Stücken entsteht metallischer Glanz. Deko-Objekte, Seifenschalen, Schüsseln und andere Gebrauchsgegenstände - alles Einzelstücke - hatte die Kirchlintelnerin mitgebracht. „Ich töpfere schon seit mehr als 20 Jahren, denn das Material fasziniert mich“, sagte sie, und vor etwa drei Jahren baute sie ihren eigenen Raku-Ofen. Übrigens: Dem Langwedeler Kulturverein ist sie eng verbunden - sie veranstaltete Workshops am Häuslingshaus.

Oben im Café bot der Förderverein der Langwedeler Grundschule selbst gebackene Kuchen und Torten, sodass der Besuch des Kunsthandwerkermarkts auch kulinarisch ein Genuss war.