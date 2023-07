Für „Rückenwind“ Daverden Steine aus dem Weg geräumt

Von: Wolfgang Hustedt

Teilen

Norbert Rosebrock (re.) verlässt den Vorstand, seine Nachfolgerin ist Petra Heine (li.). Weiter im Vorstand (hi. v.li.) Christian Sander, Heike Hartman, Thomas KInzer, Birgit Sander und knieend Maren Wolff und Henrik Wilkens. © Hustedt

Daverden – „Auf schwierigen Wegen hast du die Steine aus dem Weg geräumt“, sagte Thomas Kinzer auf der Mitgliederversammlung des Vereins „Rückenwind“ bei der Verabschiedung seines bisherigen Stellvertreters Norbert Rosebrock. Dieser war 2011 einer der Gründer des Fördervereins für Kinder- und Jugendarbeit in der Kirchengemeinde Daverden. Nach zwölf Jahren Vorstandsarbeit wollte er nicht mehr, obwohl „ich viel Spaß bei dieser Arbeit hatte“.

Die aber einen durchaus ernsten Hintergrund hat.

Manfred Müller hatte seine Tätigkeit als Diakon beendet, jemand Neues wurde für die Jugendgruppen gesucht, der Erhalt der Diakonstelle in Daverden wurde erstes Ziel des Fördervereins – und das in Zeiten von Mittelkürzungen durch die Landeskirche. In Andreas de Vries wurde damals ein neuer Diakon gefunden – sowie Mittel und Wege zum Erhalt der traditionell guten Kinder- und Jugendarbeit in der Kirchengemeinde Daverden. „Es war spannend, was wir geschafft haben“, so Norbert Rosebrock, dessen fröhliche und kooperative Art gelobt wurde.

Bei den anstehenden Wahlen wurde Thomas Kinzer einstimmig in eine zweite dreijährige Amtszeit als Vorsitzender gewählt. Neue stellvertretende Vorsitzende wurde Petra Heine. Kassenwartin bleibt ebenso einstimmig Birgit Sander wie Schriftführerin Maren Wolff. Als Beisitzer bestätigt wurden Heike Hartmann und Christian Sander, neu als Beisitzer hinzukam Henrik Wilkens, sodass sich der Vorstand erheblich verjüngte. Der scheidende stellvertretende Vorsitzende Norbert Rosebrock wurde neben Ralf Hartmann zum neuen Kassenprüfer gewählt.

Neben den 36 Mitgliedern, die regelmäßig Beiträge zahlen, gibt es 16 Spender, die ebenso regelmäßig spenden, so Thomas Kinzer. Er berichtete von den Aktivitäten des Vereins. Auf dem Langwedeler Markt wurde zum Beispiel das beliebte „Schweine-Curling“ wieder mit großem Erfolg angeboten, beim Daverdener Weihnachtsmarkt war der Verein aktiv, stellte sich beim Konfi-Start-Tag und mit einem Infostand bei den Konfirmationen. Ein besonders großer Erfolg war am 27. Mai auch die „Car-wash-Aktion“ in der Meyko-Waschanlage, bei der sich Firmeninhaber Christian Korte großzügig zeigte. 50 Autos wurden vom Team der Kirchengemeinde gegen eine Spende gewaschen. „Die Jugendlichen waren danach richtig kaputt“, so Thomas Kinzer.

Der Vorsitzende lobte besonders die musikalische Jugendarbeit durch Edelfried Hennig mit seiner Musikschule „Noble Notes“, damit die Kinder und Jugendlichen nach der Konfirmation in der Kirchengemeinde aktiv bleiben. Edelfried Hennig ist seit 2022 Musiklehrer auf Honorarbasis in der Gemeinde und leitet die Minimäuse, betreut aber auch die Band. Kinzer vergaß nicht die Arbeit von Daniel Bauer, der seit 2022 als Jugendleiter in der Kirchengemeinde ist. Kassenwartin Birgit Sander legte einen positiven Kassenbericht vor. Mit Unterstützung des Fördervereins wurden ein Schlagzeug und ein E-Bass gekauft. Auch Zuschüsse für die Konfi-Freizeiten, Veranstaltungen, den Bandraum und die Jugendleiter sowie für die musikalische Jugendarbeit flossen aus der Vereinskasse.

Für den Kirchenvorstand bestätigte Pastor Lars Quittkat die satzungsgemäße Mittelverwendung und verwies ebenfalls auf die musikalische Jugendarbeit und den Einsatz von Jugendleiter Daniel Bauer. whu