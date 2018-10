Frisches Asphaltband überzieht frühere „Holperstrecke“

Mensch und Maschine leisteten auf dem gut einen Kilometer langen Radweg zwischen dem Ortsausgang Etelsen und Cluvenhagen, Am Maiberg, acht Tage lang ganze Arbeit. Hier sind ein Asphaltfertiger und eine Walze im Einsatz. - Fotos: Mix

etelsen/Cluvenhagen - Autofahrer, die auf der Strecke von Langwedel nach Achim oder in umgekehrter Richtung unterwegs sind, können aufatmen. Die Sperrung der Landesstraße 158 zwischen Etelsen und Cluvenhagen wurde gestern Nachmittag aufgehoben. Denn die Sanierung des parallel verlaufenden Radwegs auf diesem Teilstück ist fertig. Was wiederum Radfahrer freuen dürfte.

Seit Jahren hatten Einwohner über das „gefährliche Pflaster“ mit seinen zahllosen Löchern, Huckeln und Absenkungen geklagt und eine Sanierung der „Holperstrecke“ gefordert. Eine Rentnergruppe aus Etelsen, die häufig mit dem Fahrrad auf dem Weg unterwegs war und sich über dessen Zustand ärgerte, bat auch wiederholt heimische Landtagsabgeordnete um Hilfe. Aber lange passierte nichts; für die Maßnahme fehle das Geld, hieß es aus Hannover.

Nun jedoch hat es geklappt. Aus der einst holprigen Piste, die vor allem im Dunklen fürRadfahrer und auch Fußgänger ein hohes Sturzrisiko darstellte, ist innerhalb von acht Tagen ein ebener, sicherer Untergrund geworden.

Die Arbeiter von der Firma Winkler aus Bremen legten sich für die Sanierung der 1,1 Kilometer langen Strecke zwischen dem Ortsausgang Etelsen und der Straße Am Maiberg in Cluvenhagen mächtig ins Zeug. Das alte, marode Pflaster wurde abgetragen und über einer neuen Tragschicht frischer Asphalt draufgezogen. Gestern Mittag hatten Menschen und Maschinen ihre Arbeit erledigt.

Damit konnten die Barrieren für Autofahrer, für die eine weiträumige Umleitungsstrecke über Grasdorf ausgeschildert war, wie geplant beiseite geräumt werden. Womit längst nicht alle gerechnet hatten. Denn die Sanierung dauerte kürzer als ursprünglich erwartet.

„Die Firma fing mit dem Bau vier Tage später als vorgesehen an, weil ein Verkehrssicherer fehlte, aber hat trotzdem alles in der vorgegebenen Frist geschafft“, teilte Rick Graue von der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Verden gestern auf Nachfrage erleichtert mit. Die Baukosten belaufen sich nach seinen Angaben auf rund 145 000 Euro.

Längst dürften die ersten Radfahrer die neu asphaltierte Strecke ausprobiert haben. Und bei dem für dieses Wochenende angesagten herrlichen Oktoberwetter baut manch unmotorisierter Verkehrsteilnehmer die sanierte Piste sicherlich als lohnendes Ausflugsziel mit ein. - mm