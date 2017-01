Friedliche Feiern und fehlgeleitete Knallköpfe

Altkleidercontainer abgebrannt

+ © Hustedt Bester Stimmung war diese lustige Gesellschaft, die in Langwedel Silvester feierte. Die Organisatoren Waldemar Rohrberg, Helmut Kruse und Heinrich Osmers empfingen die Gäste mit einem Glas Sekt, es wurde mit Speisen aus Klenkes Gasthaus getafelt, kleine lustige Geschichten vorgelesen, gespielt und getanzt. Und als dann das neue Jahr begrüßt wurde, konnte man vor der Tür das eigene Feuerwerk entzünden oder den hell erleuchteten Himmel über Langwedel bestaunen. © Hustedt

Langwedel/Etelsen - Was wurde da am Silvesterabend im Flecken Langwedel gefeiert. Überwiegend friedlich, ausgelassen. Und mit einer ausgemachten Lust am Feuerwerk. Das ging schon am frühen Abend in manchen Ortsteilen so kräftig los, dass man als unbedarfter Zeitgenosse dachte: „Mitternacht haben die nichts mehr“. Falsch gedacht, dann ging das erst richtig los.

Bisweilen aber auch mit schwerwiegenden Folgen. In Cluvenhagen geriet ein Carport in Brand, zwei Autos wurden ein Raub der Flammen (wir berichteten). Auch wenn die Brandursache offiziell noch nicht feststeht, der Gedanke an fehlgeleitetes Feuerwerk liegt nahe.

Fehlgeleitet dürften eindeutig auch die Zeitgenossen gewesen sein, die meinten, ihr Feuerwerk in einem Altglas- bzw. Altkleidercontainer an der Schulstraße gegenüber dem Dorfland in Etelsen unterbringen zu müssen.

+ Ein brennender Altkleidercontainer bescherte der Feuerwehr in Etelsen in der vergangenen Silvesternacht den ersten Einsatz. Es sollte nicht der letzte bleiben. © Wenck Bei der Polizei läuft die Brandursache zwar aktuell noch als „ungeklärt“, aber auch hier liegt der Verdacht nahe, dass Feuerwerk der Auslöser war. Ein 67-Jähriger hatte das Feuer gegen 0.40 Uhr in der Silvesternacht bemerkt und gemeldet. Zuerst brannte der Altkleidercontainer, dann der Altglascontainer nebenan sowie eine Hecke auf einem benachbarten Grundstück. Hier musste die Feuerwehr Etelsen in dieser Nacht dann zum ersten Mal zum Einsatz, bevor es von hier direkt zum Einsatz in Cluvenhagen weiter ging.

Beim Etelser Containerbrand beläuft sich der Schaden nach ersten Schätzungen der Polizei auf rund 2.000 Euro. Auch hier haben die Beamten die Ermittlungen aufgenommen und sind für sachdienliche Hinweise dankbar, die zur Ermittlung des oder der Täter führen. Mögliche Zeugen können sich an die Polizeistation Langwedel (04232 / 7617) oder die Polizeiinspektion in Verden (04231 / 8060) wenden

Bei dem oder den Knallköpfen in Etelsen wirkte auch offensichtlich nicht der offizielle Hinweis des niedersächsischen Städte- und Gemeindebundes (NSGB) und des Flecken Langwedel, dass das Abbrennen pyrotechnischer Gegenstände (Feuerwerk) in unmittelbarer Nähe von Altenheimen, Kinderheimen, Kirchen, Krankenhäusern, sowie Reet- und Fachwerkhäusern grundsätzlich verboten ist. Steht auf dem Dorfland nicht ein Altenheim bzw. eine Seniorenresidenz?

„Beim Feuerwerk gilt auch immer die Grundregel: Wer knallt, haftet für entstandene Schäden“, erklärte Thorsten Bullerdiek, Sprecher des Städte- und Gemeindebundes.

jw