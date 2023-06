Freudebringer im Schlosspark Etelsen

Von: Jens-Peter Wenck

Rita Möhlenbrock mit einem ihrer Lieblingssteine. Die haben manchmal eine schriftliche Botschaft und dürfen bei Gefallen auch behalten werden. © Wenck

Etelsen – Es war im Jahr 2018, im Spätsommer, erinnert sich Rita Möhlenbrock. Da fand sie den ersten Stein, der alles auslöste. „Unten bei den Trainingsplätzen in Etelsen, bei den Gebäuden.“ Bunt und schön bemalt war der Stein, eindeutig eine wunderbare Entdeckung. Aber wer macht so etwas und warum überhaupt? „Da hab’ ich mich kundig gemacht, mich informiert“, sagt Möhlenbrock.

Sie stieß auf die „Allersteine“. Menschen bemalen Steine mit Acrylfarben, überziehen ihre Kunstwerke mit umweltfreundlichem, aber haltbarem Lack – und legen sie nicht einfach irgendwo aus. Diese besonderen Steine werden „ausgewildert“ – und das mit einem ganz speziellen Zweck: „Freude bereiten. Menschen eine Freude bereiten“, sagt Rita Möhlenbrock.

Wer einen Stein findet, der darf ihn unbedingt gern bei Facebook mit Angabe des Fundortes ins Internet stellen. Die Gruppe „#allersteine“ macht das schon ein paar Jahre und hat mittlerweile über 7 000 Teilnehmer.

Natürlich nicht alle, aber etliche aus Etelsen, aus Achim, aus Verden und dem Landkreis Rotenburg kommen immer wieder mal in den Schlosspark Etelsen. Um ihre Allersteine auszuwildern oder um welche zu suchen. „Gerade am Wochenende kommen hier viele Familien mit Kindern in den Schlosspark“, hat Möhlenbrock beobachtet, die sich ehrenamtliche im Vorstand des Parkvereins engagiert.

Besonders die Kinder hätten einen unglaublichen Spaß, die Steine zu suchen und zu finden. Das hat dann schon was von einer aufregenden Schatzsuche. Die bunten Steine liegen nämlich nicht einfach so auf dem Weg. Im Etelser Park werden sie in alten Baumstämmen, unter Baumwurzeln ausgewildert. Oder hinter Feentüren, von denen es im Park immer noch etliche gibt und die wirklich nicht einfach zu finden sind. „Wenn die Kinder einen Stein finden, freuen sie sich wie verrückt“, hat Möhlenbrock beobachtet. Und ganz ehrlich: Die Erwachsenen freuen sich auch.

Wer möchte, kann den gefundenen Stein behalten. Oder wieder an einem anderen Ort auswildern. Aber bitte, wie gesagt, bei Facebook den Fund melden. Dann freut sich auch die Steinbemalerin. „Meistens sind es schon Frauen. Es gibt auch ein paar Männer. Aber nicht viele“, so Möhlenbrock. Sie versieht ihre Steine auf der Rückseite mit einer Nummer. „Damit ich weiß, wie viel ich in diesem Jahr schon gemacht habe.“ Und mit dem kleinen Hinweis auf die „Allersteine“.

Deren Beliebtheit führte dann auch dazu, dass auf dem Stand des Schlossparkvereins beim Weihnachtsmarkt auf dem Hof Beckröge fertig bemalte Steine verschenkt wurden. Wer mochte, konnte sich mit einer kleinen Spende für den Erhalt des Parks revanchieren. „Die Steine gingen weg wie warme Semmeln.“ Und in der Spendendose klapperte und raschelte es.

Das ist nur eine kleine Auswahl an Steinen, die Rita Möhlenbrock zur Ausstellung mitbringt. Ihr allererster Fund ist auch dabei. © Wenck

Die kleinen herzerwärmenden Kunstwerke hatten die Schöpferinnen dem Parkverein gespendet. Hier überlegten die Verantwortlichen nun, wie sie sich ihrerseits bedanken könnten. Ein gemeinsames Kaffeetrinken mit dem einen oder anderen Stück selbst gebackenen Kuchens und Torte? Schön.

Noch besser, weil viel mehr Leute kommen und teilnehmen können, ist eine Ausstellung im ehemaligen Mausoleum im Schlosspark. An diesem Sonntag, 4. Juni, heißt es von 11 bis 17 Uhr „(Aller)Steine im Schlosspark Etelsen – Glücksbotschafter am Wegesrand“. Der Eintritt ist frei. Dafür muss man bei dieser Gelegenheit keine Steine suchen, sondern kann sich viele der Kunstwerke direkt betrachten. Wer möchte, der bekommt auch noch ein gutes Gespräch dazu. Und diese besondere Ausstellung wird nur am 4. Juni gezeigt.