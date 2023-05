Freitag ist Markt auf dem Dorfland in Etelsen

Von: Jens-Peter Wenck

Teilen

So einiges rund ums Ei ist am Stand des Hofes Blohme aus Hagen-Grinden zu bekommen. Auch Nudeln. © PS

Etelsen – Am Freitag, 2. Juni, findet von 14.30 bis 18.30 Uhr auf dem Dorfland in Etelsen wieder der beliebte Markt statt – und das ist erfahrungsgemäß ein Treffpunkt für das ganze Dorf. Wenn man bei Etelsen noch von einem Dorf sprechen kann. Außerdem sind hier auch Gäste von außerhalb herzlich willkommen, versichern die Veranstalter.

Selbst wenn man mit den großen Wochenmärkten in Achim und Verden nicht mithalten kann und will, so besteht hier sehr wohl die Möglichkeit, sich mit den besten regionalen Lebensmitteln für das ganze Wochenende einzudecken.

Frisches Obst und Gemüse gibt es vom Gut Donnerstedt. Vieles rund ums Ei, neben den Bio-Eiern eben auch Eierlikör und Eiernudeln und vieles mehr kann am Stand von Hof Blohme aus Hagen-Grinden erstanden werden. Frischen Backfisch, Fischbrötchen sowie Fischspezialitäten für zu Hause gibt es bei Julia Holsten am großen Fischwagen.

Für den nächsten Grillabend bringt BenSho aus seinem Farmladen bestes Fleisch von selbst aufgezogenen Schweinen aus Intschede mit. „Ebenso Wurstspezialitäten und die beste Mortadella, wie es sich im Dorf rumspricht“, versichert Hella Bachmann vom Marktteam.

Für Käse ist ausreichend gesorgt und der schmeckt wieder besonders gut zum Wein vom Weinkontor St. Kilian. Die Backfabrik hat nicht nur süße Leckereien, sondern auch den dazu passenden frischen Kaffee im Angebot. Der Nachwuchs kann sich von den Leuten der Kinderarche schminken lassen und/oder sich auf der Hüpfburg austoben. Neben Bier von der Häsefelder Brauerei aus Daverden gibt es an diesem Freitag wieder Cocktails von Sarah Hennings, die in diesem Jahr mit ihrem Team auf dem Dorfland das Erntefest ausrichten wird.

Blumen für die Seele, Blumen für den Garten und überhaupt eine Menge mehr ist morgen auf dem Dorfland zu haben. © PS

Blumen en masse hat die Familie Wurthmann im Angebot. „Also bitte mit Schubkarre anreisen“, ist der Ratschlag von Hella Bachmann, die außerdem noch auf „Joni – Blumen im Herzen“, aufmerksam macht.

Joni steht mit ihrem Handwagen voll besonderer Blumen in der Marktplatzmitte.

Eine der Besonderheiten im Juni ist die „Kleine Glücksfabrik“ aus Daverden, in der wie von Zauberhand Geschenkideen und Nützlichkeiten entstanden sind. „Glück zum Verschenken, für Freunde und auch für sich selbst“, lautet die Ansage.

„Wir freuen uns auf den Infostand von Magnus Schael, der Balkonsolaranlagen im Angebot hat. Er berät gerne alle Marktbesucher, die zukünftig selbst die Sonnenenergie ernten wollen“, sagt Hella Bachmann. Das Eiscafé Melisa ist nicht ganz weit vom Markt entfernt, am Freitag gibt es auf dem Dorfland aber Eis sogar aus dem kleinen neuen Melisa-Eismobil.

Ausgesprochen günstig und geradezu „spitzenmäßig“, so die Vorhersage, soll das Wetter werden. Wie gemacht und bestellt für den Markt auf dem Dorfland, wo dann auch die neu angeschafften Bänke und Schirme aufgestellt werden.

Noch großartiger wird das dann, wenn sich freundliche Menschen finden, die beim Aufbau ein wenig mit anpacken mögen. Potenzielle Helfer dürfen sich sehr gern bei Hella Bachmann unter der Telefonnummer 0174 / 60 80 033 melden. jpw