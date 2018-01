Sonntagsmatinee mit szenischer Lesung im Rathaus Langwedel

Zum Frauentag am 11. März

+ Literaturwissenschaftlerin Isabel Rohner, Historikerin Nikola Müller und Schauspieler Gerd Buurmann sind das Dohm-Trio und in Langwedel mit einem Programm voller „Ironie, legendärem Witz und messerscharfen Texten“ zu erleben.

Langwedel - „In diesem Jahr feiert das Frauenbündnis Internationaler Frauentag 100 Jahre Frauenwahlrecht – feiern Sie mit“, heißt es jetzt in der Einladung von Langwedels Gleichstellungsbeauftragter Karin Sievers. Sie organisiert wieder anlässlich des Internationalen Frauentages am 11. März eine Sonntagsmatinee im Langwedeler Rathaus, die um 11.30 Uhr beginnt und eine „Femmage an Hedwig Dohm – Szenische Lesung“ im Programm hat.