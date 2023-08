Fragen zum ersten Nahwärmenetz im Flecken Langwedel

Von: Jens-Peter Wenck

Von Holtebüttel bis Dahlbrügge könnte Langwedels erstes Nahwärmenetz verlaufen. Mit Geothermie aus einer alten Erdgasbohrung. © Wenck

Holtebüttel – Die Uhr tickt in Sachen Nahwärmenetz für Holtebüttel und umzu. Und sie tickt mit jedem Tag lauter. Bis zum 20. August möchten Ortsbürgermeister Christoph Lindhorst und die Arbeitsgruppe, die hinter dem Thema steht, die Absichtserklärungen zurückhaben, um zu wissen, ob sich eine Genossenschaft zur Umsetzung des Projektes gründen lässt.

Entsprechende Meldebögen wurden in Holtebüttel, Dahlbrügge, Schülingen, Nindorf und Langwedel-Förth verteilt. Zehn Tage vor Fristablauf ist zu sehen: Aktuell zeichnet sich großes Interesse an einem Netz in Dahlbrügge und Holtebüttel ab.

„Bereits 80 Haushalte haben eine Absichtserklärung abgegeben“, berichtet Christoph Lindhorst, der die Schreiben sammelt. „Davon sind 73 für den Bereich Dahlbrügge und Holtebüttel.“ Das aus den anderen Orten bislang sowenig kam, muss nicht einmal groß verwundern. Schließlich war auf den Infoveranstaltungen zu vernehmen, dass sich in Holtebüttel und Dahlbrügge am besten und wohl auch am schnellsten ein Nahwärmenetz errichten ließe.

Mit der Unterschrift unter die Absichtserklärung bekunden die Menschen aus der Altgemeinde Holtebüttel und Langwedel-Förth nicht nur ihr Interesse zum Anschluss an ein geplantes Nahwärmenetz, sondern erklären sich unter anderem auch bereit, 2500 Euro als einmalige Einlage in eine Genossenschaft zu zahlen.

Einige Holtebütteler und Förther sind unsicher, wie sich unter anderem beim Verteilen der Absichtserklärungen erfahren ließ und stellen sich Fragen:

Wann und unter welchen Voraussetzungen sind die 2 500 Euro zu zahlen?

Die Antwort von Christoph Lindhorst: „Ganz wichtig und vorweg: Nur dort, wo das Netz auch wirklich gebaut werden kann. Niemand muss etwas einzahlen, wenn das Netz von vornherein nicht zustande kommt, weil zu wenig mitmachen, also weniger als 70 Prozent. Die Abgabe der Absichtserklärung ist ausdrücklich keine Zahlungsaufforderung. Erst und nur, wenn ausreichend Absichtserklärungen unterschrieben zurückkommen, sodass das Wärmenetz zu den errechneten Bedingungen gebaut werden kann, wird die Arbeitsgruppe die Gründung der Genossenschaft in Angriff nehmen. Kommt es zur Gründung, wird es ein Schreiben mit der Aufforderung zur Zeichnung von Genossenschaftsanteilen von 2 500 Euro je Teilnehmer geben. Wenn alles gut läuft, wird die Zahlung dann bis Ende dieses Jahres, spätestens Anfang 2024 fällig.“

Das heißt dann aber auch im Klartext: Gibt es in Dahlbrügge und Holtebüttel genügend Teilnehmer, gehen die in die Genossenschaft und zahlen auch. Bleibt es in Nindorf und Förth – die nach Expertenmeinung gemeinsam auch für ein Nahwärmenetz taugen würden – bei den wenigen Interessensbekundungen, werden hier erst einmal alle Planungen eingestellt.

In der Absichtserklärung ist von einem einmaligen Anschlussbeitrag von maximal 10 000 Euro abzüglich 30 bis 70 Prozent Förderung die Rede. Wer kümmert sich darum, wenn es soweit kommt?

„Im Notfall kümmert sich hier jeder selbst. Ich kann mir aber sehr gut vorstellen, dass wir als Genossenschaft einen Energieberater beauftragen, der sich zum Einen um das Gesamtprojekt und zum anderen auch um jedes Mitglied diesbezüglich kümmert.“

Wann würden diese 10 000 Euro fällig werden?

„Sobald es einen Terminplan für die Tiefbauarbeiten in dem jeweiligen Bereich gibt, beziehungsweise die Komponenten wie Übergabestationen und Wärmespeicher beschafft und geliefert werden müssen. Aber garantiert nicht mehr in diesem Jahr.“

Wenn man noch eine relativ neue Heizung hat, aber vielleicht später einmal an das Nahwärmenetz angeschlossen werden möchte, geht das?

„Das ist in der Arbeitsgruppe abzustimmen und gegebenenfalls in der Satzung der Genossenschaft zu regeln. Theoretisch vorstellbar sind mehrere Varianten. Die Anschlusskosten werden aber inflationsbedingt sehr wahrscheinlich etwas höher ausfallen und müssen durch den Anschlussnehmer getragen werden. In der Regel wird der Weiterbetrieb auf zehn Jahre gerechnet in den allermeisten Fällen teurer sein, als der direkte Anschluss an das Fernwärmenetz. Die CO2-Bepreisung steigt jedes Jahr pro Tonne weiter an. Und es gibt 20 Prozent zusätzliches Fördergeld, wenn die fossile Heizung bis 2028 durch ein regeneratives System ausgetauscht wird.“

Es gibt ja den Plan, das Nahwärmenetz zu einem gehörigen Teil mit Wärmeenergie aus einem Bohrloch der Wintershall Dea zu betreiben. Wie weit sind da die Gespräche?

„DEA Wintershall hat hier positive Signale gesendet, das als Pilotprojekt mitzugestalten. Sie möchten darüber hinaus auch selbst die Erdwärme nutzen. Weitere Schritte wie Verträge können aber erst nach Gründung der Genossenschaft erfolgen. Zeitlich liegt der Bau des Wärmenetzes und die Verfügbarkeit des Bohrloches laut Betreiber nicht zu weit auseinander, wobei das nicht zu 100 Prozent sicher ist. Hierfür werden wir dann aber zusammen mit dem Betreiber Möglichkeiten finden, falls es nötig sein sollte, ein bis zwei Jahre zu überbrücken. Das Ziel ist ganz klar, die Geothermie mit Dea Wintershall als Partner oder Lieferant zu nutzen. Das Netz könnte aber notfalls auch eigenständig ohne die Dea betrieben werden.“

Wenn es zur Gründung der Genossenschaft kommt, wenn das Wärmenetz gebaut wird, wenn ich angeschlossen werde – was passiert mit meiner alten Heizung?

„Die wird nach Anschluss an das Wärmenetz nicht mehr benötigt und kann demontiert werden. Heizung und Warmwasser kommen das ganze Jahr über das Wärmenetz ins Haus.“