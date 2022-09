Forderung an der Oberschule Langwedel: „Geh wählen!“

Teilen

Vor ihrer Schule stehen die großen Wahlplakate, sie stehen vor der Parteienwerbung: das Organisationsteam der Juniorwahl an der Oberschule Langwedel. © Wenck

Langwedel – Die Angelegenheit ist wichtig. Die jungen Leute nehmen sie auch sehr ernst. Es wurde eine Mandats- und Zielkommission gewählt. Ein Wahlvorstand wurde natürlich nicht bestimmt, sondern geheim gewählt. „Mit Stichwahl und allem Zipp und Zapp“, verrät Lehrer Derik Eicke schnell vor dem Interview. Die 10a der Oberschule am Goldbach organisiert für die Jahrgänge 7 bis 10 analog zur Landtagswahl im Oktober an ihrer Schule die Juniorwahl, und zwar höchst professionell.

Alles wird genauso wie bei den Erwachsenen ablaufen. Die Wahlbenachrichtigungen sind schon geschrieben, sie werden Anfang Oktober rausgehen. Es sind mehr als 300 Karten. Alle selbst geschrieben. Öha. „Wir kennen den Ablauf, wir haben da einen kleinen Bonus“, wiegelt Juliane Dirks ab. Sie ist im Wahlvorstand die Schriftführerin. Die heutige 10a hat im vergangenen Jahr schon die Juniorbundestagswahl in Langwedel organisiert und die Klasse geht die Aufgabe scheinbar ganz entspannt an. Nur eine Sache muss unbedingt gesagt werden: „Die Juniorwahl ist wichtig. Wir wollen zeigen, wie wichtig es ist, wählen zu gehen“, sagt Jo-Anna Hepperle. „Geh wählen“, steht als eindeutige Aufforderung auf den Plakaten der Jugendlichen.

Die Juniorlandtagswahl wird in Langwedel am 7. Oktober stattfinden, dann wird die Schulmensa zum Wahllokal. Je nach Zeitfenster kommen die Wählerinnen und Wähler aus den einzelnen Jahrgängen und Klassen, geben ihre Bnachrichtigung ab, bekommen ihren Stimmzettel. Der sieht genauso aus, wie bei der richtigen Wahl. Nur ist in der Oberschule groß „Juniorwahl“ drüber gestempelt. Sind die Kreuze in der Kabine gemacht, kommt der Zettel in die Urne. Die ganze 10a ist an den verschiedenen Stationen im Einsatz, alle werden gebraucht. Wer nicht an die Urne gehen will, muss nicht. Auch hier herrscht Wahlrecht.

Um 13 Uhr tritt der Wahlvorstand mit seinen Vorsitzenden Levi Budnick und Jonas Wild, Schriftführerin Dirks, sowie den Beisitzern Laurenz Gerike, Eliza und Jo-Anna Hepperle zusammen und zählt die Stimmen aus. Das Ergebnis wird über ein niedersachsenweites Onlineportal gemeldet – unter dem Siegel der höchsten Verschwiegenheit. Das Oberschulergebnis wird erst am Montag bekanntgeben, wenn das offizielle Ergebnis fest steht. Wenn die Eltern, Großeltern oder bereits wahlberechtigte Geschwister durch die Aktion Juniorwahl animiert würden, am 9. Oktober wählen zu gehen – das Wahlteam der Oberschule hätte rein gar nichts dagegen.

Seit 1999 wird die Juniorwahl bundesweit durchgeführt; seither beteiligten sich über 5,6 Millionen Jugendliche. Die aktuelle Aktion zur Landtagswahl in Niedersachsen steht unter der Schirmherrschaft des Niedersächsischen Kultusministers.

Muss man noch etwas erwähnen? Derik Eicke findet schon. Das Thema Landtagswahl fällt an der Oberschule auch für anderen Klassen Anfang Oktober nicht vom Himmel. „Das ist in den Jahrgängen 7 bis 10 natürlich auch Thema im Unterricht.“