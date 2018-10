„Football is mien Leven“ – bis zum Gedächtnisverlust

Langwedel - Wie bringt man das Runde, nämlich den Fußball, nicht in, sondern in diesem Fall auf das Eckige, sprich die Bühne? Dieser Frage geht die MTV-Goldbachbühne nach, die diesmal mit der plattdeutschen Komödie „Football is mien Leven“ aufwartet. Premiere ist am Samstag, 27. Oktober. Sechs Aufführungen sind in Klenkes Gasthaus geplant.

Auch wenn Regisseur Arno Stomberg ausnahmsweise mal nicht mit dabei ist, gibt es bei den Proben eine Menge Spaß. Natürlich ist auch diese Komödie wieder reich an Pointen und bringt eine Menge Bewegung auf die Bühne. Schließlich geht es um „König Fußball“.

Mit dabei beim neuen Stück sind fast alle Routiniers, denn neben Marco Behrmann und Silke Thies steht auch Richard Elling wieder auf der Bühne, der im Frühjahr noch in Langwedelermoor die Gäste zum Lachen brachte. Auch Kerstin Schröder und Ulrich Blohme haben schon reichlich Bühnenerfahrung. Seit Ende Juli wird geprobt, seit dem 14. August auf der Saalbühne in Klenkes Gasthaus. Inzwischen treffen sich die Laiendarsteller dreimal wöchentlich.

„Football is mien Leven“ – diese Komödie in drei Akten haben Dirk Böhling und Gerd Meier geschrieben. Was hat das Publikum zu erwarten, wenn es sich auf dieses Lustspiel einlässt?

Ersparnisse beim Wetten verloren

Der erfolgreiche Sportjournalist Manfred Bremer (Marco Behrmann) kümmert sich wöchentlich stimmgewaltig und mit Leidenschaft um das Geschehen in der Bundesliga. Zusammen mit seiner Frau Silvia, einer früheren Schlagersängerin (Silke Thies), und Tochter Kathrin (Kerstin Schröder) lebt er am Stadtrand.

Alles scheint bestens in Ordnung zu sein, hätte Manni Bremer nicht die gesamten Ersparnisse beim Wetten verloren. Da kommt die Anfrage eines großen Medienverlags gerade richtig – er soll sein Wissen in einer DVD- und Hörbuch-Reihe einbringen. Die Zeit drängt.

Und dann passiert es. Bremer rutscht aus und erleidet eine Gehirnerschütterung mit Gedächtnisverlust. Er kann sich an nichts mehr erinnern. Nicht nur seine Familie ist ihm fremd, auch sein Fußballwissen ist verschwunden.

Der befreundete Hausarzt Dr. Heinz Heckmann (Richard Elling) diagnostiziert eine „temporäre Amnesie“. Nun ist guter Rat teuer. Silvia Bremer hat eine Idee: Fußball-Laie Dr. Heckmann muss sich den Fragen des Lektors Patrick Netzer (Ulrich Blohme) stellen. Doch ist der Gedächtnisverlust wirklich von Dauer?

Proben laufen richtig gut

Das soll an dieser Stelle noch nicht verraten werden. „Die Proben laufen bereits richtig gut, Souffleuse Marion Gerken braucht kaum einzugreifen“, lassen die Akteure aber schon mal wissen. Für die Technik ist Sebastian Schröder zuständig, für das Bühnenbild Peter Oppermann.

Nach der Premiere am 27. Oktober wird am Sonntag, 28. Oktober, ein Frühstücks-Theater angeboten. Es folgen Aufführungen am Mittwoch, 31. Oktober, und am Samstag, 3. November. Am Sonntag wird die um 10.30 Uhr beginnende Vorstellung mit einem Kohl- und Pinkelessen abgeschlossen. Die letzte Aufführung gibt es am Donnerstag, 8. November. An allen Theaterabenden, an denen sich der Vorhang jeweils um 19.30 Uhr öffnet, bietet Wirt Axel Klenke den Besuchern ein italienisches Buffet an.

Karten gibt es am Sonntag, 14. Oktober, von 10.30 bis 12 Uhr im MTV-Vereinsheim, Marienstraße 60. Reservierungen sind ab 15. Oktober bei Inge Wieters, Telefon 04232/1498, oder per E-Mail Inge.Wieters@gmx.de möglich. Karten werden aber auch an der Abendkasse erhältlich sein.

hu