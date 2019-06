Fördermittel für schnelle Verbindungen

Breitbandausbau in Langwedelermoor, Haberloh und Teilen von Völkersen

+ Diese Herren erläuterten den Breitbandausbau in Langwedelermoor (v.li.): Frank Pippel, André Schubert, Andreas Brandt und Hendrik Lüürs. Foto: Hustedt

Langwedelermoor – Für fast 200 Haushalte in Langwedelermoor, Haberloh und in Teilen von Völkersen gehört Schneckentempo im Internet bald der Vergangenheit an. Der Oldenburger Telekommunikations- und Energieanbieter EWE hat in diesen Bereichen noch mehr Haushalte an das schnelle Internet angeschlossen.