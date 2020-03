Film führt zum Traum-Spielturm

Voller Vorfreude: Alle Mitglieder des Schülerrats zeigen ein Plakat des Spielgeräts, das bald am neuen Standort den Schulhof der Grundschule Völkersen bereichern wird. Foto: Duncan

Völkersen - Von Lisa Duncan. Mit einer Freude verheißenden Fracht steuerte ein Lkw gestern Früh den Schulhof der Grundschule Völkersen an: Der Laster sollte ein riesiges Spielgerät mit vier Türmen, drei Rutschen und vielen Klettermöglichkeiten für die Grundschüler liefern. Leider steckten die Monteure, die die Teile eigentlich zusammenbauen sollten, im Stau fest – und der Lkw fuhr unverrichteter Dinge wieder weg. Erst am Nachmittag meldete sich die Spedition bei der Grundschule, sodass das Gerät ab heute montiert werden kann.

Die kleine Verzögerung tat der Jubelstimmung der Grundschüler keinen Abbruch. Jedenfalls waren die Mitglieder des Schülerrats, die gestern die Baustelle besuchten, in ihrer Vorfreude kaum zu bremsen. Kein Wunder – denn die 70 Kinder der Schulgemeinschaft haben sich mit einem selbst gedrehten Film die neue Spielwiese selbst verdient. Mit dem Kurzfilm ergatterten sie den ersten Preis in einem Wettbewerb der Kompan-Spielplatz-Initiative, einer Spielgerätefirma. Darum bekommt die Gemeinde Langwedel das imposante Spielturmgebilde zu einem wesentlichen Teil geschenkt.

In Zahlen: 21000 Euro kommen von der Spielplatz-Initiative. Die Gesamtkosten für die Maßnahme betragen 67 000 Euro. Demnach trägt die Gemeinde 46 000 Euro (32 000 für das Spielgerät und 14 000 für Montage, Tiefbau und Umfeld).

„Das ist einzigartig“, sagt Schulleiterin Angelika Bernstein-Janßen. „So einen bewegungsreichen Spielplatz hat keine andere Schule im Flecken Langwedel. Die anderen Schulen beneiden uns um unsere Tatkraft.“

Bis sie den neuen Schulspielplatz nutzen können, müssen sich die Schüler – und alle anderen Kinder, die sich nachmittags zum Spielen auf dem Schulgelände aufhalten, ohnehin noch ein wenig gedulden. Denn aktuell besteht noch Unfallgefahr. „Das Betonfundament muss sich erst setzen, darum bleibt der Spielturm für die nächsten drei bis vier Wochen noch abgesperrt“, erklärt Bernstein-Janßen. Bis zur offiziellen Einweihung nach den Osterferien bleibt das Flatterband also vorerst dran.

Im August hatte die Schule unter Leitung von Angelika Bernstein-Janßen die Bewerbung bei der Kompan-Spielplatz-Initiative eingereicht. Rasch ersann die Schulrektorin ein Drehbuch, denn bis zum Einsendeschluss waren nur noch zehn Tage Zeit. Die Grundschüler von Klasse 1 bis 4 übernahmen die Hauptrollen. „Aber der meiste Applaus gebührt unserem Hausmeister Thomas Schröder“, betont Bernstein-Janßen. Der hatte ein fast lebensgroßes Holzmodell des Spielturms konzipiert, das die Kinder im Film zusammenbauten und schmückten, um darzustellen, wie ihr Traum-Spielgerät aussehen soll.

Der bisherige, hölzerne Spielturm mit wesentlich bescheidenerer Ausstattung musste dem Kita-Anbau für die neue Krippe weichen. Das bildet auch den Aufhänger für die Filmhandlung. In der ersten Szene sitzen die Kinder gemeinsam auf dem Sandplatz und trauern ihrer Spielwiese nach. Plötzlich haben sie eine Idee. Sie zeigen dem Hausmeister ein Plakat mit dem neuen Turm und gemeinsam bauen sie das Spielturm-Modell auf. Die Kinder schmücken das Gestell mit Fähnchen und Luftballons und singen zur Melodie von „Bruder Jakob“: „Großer Spielturm, großer Spielturm, bist jetzt weg, bist jetzt weg! Können wir was machen? Können wir was machen? Ja, ja, ja!“

Der neue Spielbereich, inklusive vier Türmen, Hüpfsteinen und einer fünfeckigen Schaukel, wird auf dem Sportplatz hinter der neuen Krippe aufgebaut. Der bisherige Sportplatz erfährt so künftig eine Doppelnutzung mit einem leicht verkleinerten Bolzplatz und dem Spielgerät. „Müssen wir dann aufpassen, dass wir die Bälle nicht auf den Spielplatz schießen?“, fragt ein Junge aus dem Schülerrat. „Nein“, sagt Bernstein-Janßen, und fügt in gereimter Erklärung hinzu: „Da kommt kein Ball über den Wall.“ Anhand eines rund zwei Meter hohen Walls sollen sowohl Spielturm als auch Fünferschaukel vom Bolzplatz abgeschirmt werden. Der Wall soll kein schnöder Erdhaufen bleiben, sondern mit Grasnarbe und Blühstreifen aus bienenfreundlichen Pflanzen Auge und Artenvielfalt ebenfalls Rechnung tragen.