Feuerwehr feiert 75-Jähriges

Cluvenhagen - 2016 hatte man doch ein eher ruhiges Jahr, so die Bilanz von Ortsbrandmeister Mario Stührmann auf der Jahreshauptversammlung der Ortswehr Cluvenhagen. Insgesamt wurden die Cluvenhagener zu 15 Alarmierungen gerufen: Brandeinsätze, technische Hilfeleistungen und eine Großübung der Gemeindefeuerwehr bei der Dea in Schülingen.

Neben den Mitgliedern der Einsatz- und Altersabteilung begrüßte Mario Stührmann auch Gemeindebrandmeister Ingo Lossau und Gäste aus Politik und Verwaltung. Unter ihnen waren u.a. der Ordnungsamtsleiter Frank-Peter Adam und der Vorsitzende des Feuerschutzausschusses Bernd Michallik sowie Mitglieder des Feuerschutzausschusses und des Ortsrates.

Ihnen erläuterte Stührmann die Aufteilung der 1601 Dienst- und Ausbildungsstunden sowie der 90 Einsatzstunden. Gleich zwei Kameraden engagierten sich am häufigsten: Dennis Peters und Justin Palik teilen sich den Titel „Aktivstes Mitglied“. Die Funktionsträger berichteten von einem erfolgreichen Jahr, es wurde Ausrüstung angeschafft, viele Lehrgänge besucht und diverse Fahrten unternommen.

Es mussten turnusgemäß neue Funktionsträger gewählt werden, Veränderungen hatten sich aber auch durch Umzug oder berufliche Veränderungen ergeben.

Maurice Grätsch ist neuer Gerätewart, Jonas Ewert neuer Atemschutzbeauftragter und stellvertretender Jugendwart. Mieke Feder ist ebenfalls neue stellvertretende Jugendfeuerwehrwartin. Im Amt bestätigt wurden Marion Bartusch als Schriftführerin, Christian Buß als Sicherheitsbeauftragte sowie Matthias Nieman als Kassenwart und Freya Buß-Dahl als Pressewartin. Matthias Niemann wurde zum Ersten Hauptfeuerwehrmann und Jonas Ewert zum Hauptfeuerwehrmann befördert. Gemeindebrandmeister Ingo Lossau beförderte Mario Stührmann zum Oberbrandmeister und Christian Buß zum Löschmeister.

Rolf Eggers wurde für seinen 40-jährigen und Florenz Buhrke für seinen 25-jährigen ehrenamtlichen Einsatz bei der Feuerwehr das Niedersächsische Ehrenzeichen verliehen. Rita Strebel wechselt in diesem Jahr in die Altersabteilung der Feuerwehr. Mario Stührmann dankt ihr für ihr langjähriges Engagement.

In diesem Jahr plant man bei der Ortsfeuerwehr Cluvenhagen wieder das Osterfeuer und das Laternelaufen sowie einen Tag der offenen Tür im Herbst. Vormerken sollten sich alle Interessierten den 20. Mai. An diesem Sonnabend ist Gemeinde-Feuerwehrtag in Cluvenhagen. Dabei werden die Wettbewerbe der Jugendfeuerwehren und der Aktiven ausgetragen. Außerdem feiert die Cluvenhagener Wehr dieses Jahr ihr 75-jähriges Bestehen.