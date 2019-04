Feuerfalle St.-Sigismund-Kirche?

Nach dem Brand in Notre-Dame: Gemeindefeuerwehr will sich durch Alarmpläne besser wappnen

+ Das Osterfeuer an der Alten Aller stellt keine Bedrohung für die Daverdener Kirche dar – auch wenn das hier anders erscheint. Foto: landjugend daverden

Daverden - Von Michael Mix. Notre-Dame, die große Kathedrale in Paris, stand am Montag lichterloh in Flammen, ist beim Großbrand stark beschädigt worden. Im Flecken Langwedel gibt es zwar nicht ein derart weltberühmtes Gotteshaus, aber mit der evangelisch-lutherischen Kirche St. Sigismund in Daverden immerhin einen Sakralbau, der Ende des zwölften Jahrhunderts auf dem Geestrücken über dem Tal von Aller und Weser errichtet wurde und damit zu den ältesten Kirchen im Kirchenkreis Verden zählt. Was ist, wenn es dort brennt? Und droht dieses gespenstische Szenario sogar ausgerechnet zu Ostern, dem höchsten Fest der Christenheit?