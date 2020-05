Festschrift für Daverdener

Daverden – Anlässlich seines 100-jährigen Jubiläums hatte der TSV Daverden bereits im Januar eine umfangreiche Vereinschronik herausgegeben. Jetzt hat die Arbeitsgruppe Dokumentation des Vereins zusätzlich eine 64-seitige Festschrift erstellt. Und das Gute daran: Die Festschrift soll kostenlos an alle Daverdener Haushalte verteilt werden.

Diese Aktion ist nur möglich, weil einige Firmen sich mit Werbeanzeigen maßgeblich an den Herstellungskosten beteiligen, wie die Verantwortlichen beim TSV Daverden dankbar mitteilen.

Das Titelbild, zu dem sich die Vereinsmitglieder zur Jubiläumszahl „100“ und zu den Buchstaben „TSV“ aufgestellt hatten, wurde bereits im August 2019 aufgenommen.

Neben den zahlreichen obligatorischen Grußworten beinhaltet die Festschrift Informationen über die Entwicklung des Vereins und seiner acht Abteilungen. Nicht nur der Gesamtverein besteht seit 100 Jahren, sondern auch die Abteilung Freilichtbühne. Die Tischtennissparte gibt es seit 75 Jahren und seit 50 Jahren wird beim TSV Prellball gespielt.

Die ersten Aufführungen der Amateurschauspieler auf den Stiftungsfesten in den Gründerjahren des Vereins finden in der Festschrift ebenso Berücksichtigung wie zahlreiche Fotos von den Theateraufführungen sowie die Baumaßnahmen auf der Freilichtbühne im Daverdener Holz. Aufgrund der Corona-Pandemie wurden in diesem Jahr sowohl die Aufführungen für das Märchenstück als auch die plattdeutschen Vorführungen bereits abgesagt, wie hier bereits berichtet.

Der seit Mitte der 1970-er Jahre ausgestorbene Großfeldhandball wird mit einem ausführlichen Artikel gewürdigt. So werden die Erinnerungen an fast in die Vergessenheit geratene Daverdener Handballcracks aus nahezu 40 Jahren Großfeldhandball noch einmal aufgefrischt. „Die ein oder andere Anekdote kommt dabei auch nicht zu kurz“, teilt Eckhard Behrmann für den TSV Daverden jetzt mit. Neben den Ehrenmitgliedern werden in der Festschrift auch die langjährigen Vereinsmitglieder aufgelistet. Eine Übersicht über die aktuell im TSV Daverden Verantwortlichen rundet das Werk ab.

Wenn schon die Feiern zum großen Jubiläum des Vereins samt und sonders auf das kommende Jahr verschoben werden mussten, so gibt es nun doch wenigstens die feine Festschrift. jpw