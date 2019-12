Lebkuchen lässt auf sich warten

WAS FÜR EIN FEST

Lebkuchen sind lecker, zumal, wenn sie aus Nürnberg kommen. Die Bestellung beim Hersteller des Vertrauens gebe ich Anfang Dezember auf. Da sollte die Spezialität doch rechtzeitig zu Weihnachten da sein. Denn dann rückt die ganze Familie an, und den Lieben soll das „Große Festtagspaket“ mindestens den Nachmittagskaffee versüßen. Aber denkste! Die an den Tagen vor dem Fest in der Straße vorfahrenden Pakettransporter bringen überall ihre Fracht an die Frau oder an den Mann, nur eben bei uns nicht. Da nähert sich an Heiligabend ein gelber Kleinlaster. Mein Herz schlägt höher, ein seliges Grinsen überzieht mein Gesicht, na also doch noch! Der Paketbote steigt aus - Von Michael Mix. und klingelt mit dem Päckchen unterm Arm an der Haustür des Nachbarn. Das gibt es doch nicht! Der Plan, Weihnachten den Gästen und auch mir selbst erlesene Gaumenfreuden zu bescheren, ist nicht mehr in die Tat umzusetzen. Weil das Paketzentrum Bremen, wie sich später herausstellt, überlastet war, labt sich die Festgesellschaft an eilig herbeigeschafftem Kuchen statt an Nürnberger Lebkuchen. Der trifft erst nach Neujahr ein – und geht dann an die Achimer Tafel.