Faszination Nähmaschine - bei der Dorfzeit Völkersen

Von: Jens-Peter Wenck

Trotz sehr entspannter Atmosphäre wurde bei dem Nähkurs für angebliche Anfänger sehr konzentriert gearbeitet. © Wenck

Völkersen – Das Licht ist speziell. Leuchten sind auf die Arbeitsplätze gerichtet, an den Nähmaschinen ist es ganz hell. Der Rest vom Völkerser Gemeindehaus ist längst nicht so ausgeleuchtet. „Auch wenn das nur drei Stiche sind, dass müssen wir gleich wieder ausrichten“, lautet die klare Ansage von Elisabeth Poetukat. Rundum an den Tischen rattern die Maschinen, Frauen sind konzentriert bei der Arbeit. Anfängerinnen? „Nie im Leben“, denkt sich der Kerl, der noch nie im Leben eine Nähmaschine bedient hat und lieber zuguckt.

„Nähkurs für Anfänger“, haben einige nähbegeisterte Frauen von der Dorfzeit Völkersen den Kurs genannt. Der ist schon zum zweiten Mal ausgebucht, wieder sind nur Frauen da.

Die Stimmung an den Tischen ist konzentriert, die Ansagen und Hilfen freundlich, aber bestimmt. „Da müssen wir noch mal lang nähen.“ Ansonsten ist die Atmosphäre unglaublich entspannt. Zwischendrin wird auch Plattdeutsch gesprochen. Heike Volk guckt Tuchwaren durch und faltet sie neu. „Den könnten wir für die Männer rausnehmen ...“ , überlegt sie. „Oder für den nächsten Ferienspaß“, kommt aus der Runde.

„Wenn die Kerls da beigehen und Tischdecken machen, nachher wollen die die Sachen verkaufen.“

„Wieso? Wann ist denn Basar?“

„Weiß nicht. Wir können ja einen machen.“

Was haben die Damen denn immer mit den Männern? Wie auch immer, als „Dorfzeit – zusammen Schönes machen“, hat die Initiativgruppe ordentlich organisiertes Leben in das Gemeindehaus am Kapellenweg in Völkersen gebracht. Die Nähkurse brummen – gerade auch bei der Nachfrage, nicht nur was das Arbeitsgeräusch der Maschinen anlangt. „Völkersen an einem Tisch“, das gemeinsame Mittagessen für und mit Seniorinnen und Senioren an jedem zweiten und vierten Freitag im Monat ist ein absoluter Renner. Auch für dieses Jahr stehen schon alle Termine.

Aber heute Abend geht es ums Nähen. Wie kam das denn eigentlich in Gang? „Wir waren hier mit sechs Nähbegeisterten“, erzählt Almut Aßmann. Frau überlegte, etwas für Anfänger anzubieten. „Und das hat sich sehr schnell herumgesprochen.“ Zuerst ging es um Kinderkleidung, dann um nähen für Anfänger, Sachen für Kinder und Erwachsene. „Das war beides sehr schnell ausgebucht“, sagt Karin Meyer.

Vier Abende im Gemeindehaus waren angesetzt, jede konnte machen, was sie möchte. Ja, gut. Die Frauen kamen schon mit ein bisschen Erfahrung. „Aber manche hatten auch noch gar nicht ihre eigenen Nähmaschinen mitgebracht“, so Almut Aßmann. Mittels einfacher Schnitte ging es an Babykleidung, Tischdecken, Kindersachen. „Das hier wird ein T-Shirt.“ Und alle sind gut dabei, sagt Karin Meyer.

Es ist bei diesem Kurs schon wieder der letzte Abend. Einige Frauen hätten schon nach einem Nachfolgekurs gefragt. „Es ist ja auch offensichtlich“, sagt Heike Volk. „Es sind nur nette Teilnehmerinnen hier.“ Und weil von der Dorfzeit eigentlich fast immer die ganze begeisterte Nähgruppe da ist, gilt: „Wir haben hier eine Eins-zu -Eins-Betreuung.“ Aus acht Frauen besteht die Nähgruppe insgesamt. „Es ist irgendwie toll. Es macht einfach Spaß“, sagt Karin Meyer – und meint damit sowohl ihre Nähgruppe wie die Kurse. Privat treffen sich die Nähfans übrigens zweimal im Jahr für ein ganzes Wochenende. Privat. Zum Nähen. „Von Freitag bis Sonntag und bis in die Nacht.“

Genau ausrichten und dann los. Im Völkerser Gemeindehaus surrten die Nähmaschinen. Zu den ersten Kursen kamen nur Frauen, jetzt gibt es einen nur für Männer. © Wenck

Aber mal ganz im Ernst: Ist Nähen heutzutage denn überhaupt noch angesagt? Kurzes Schweigen, amüsierte Blicke, ein Luftholen und dann kommt die Ansage von Heike Volk: „Wenn etwas in ist, dann ist das Nähen! Auch bei den jungen Frauen!“

Übrigens gibt es den Stoffmarkt Holland, der zieht mit seinem auch durch größere Städte in Deutschland. Da gibt es dann: „Nur Stoffe.“ Man kann ja auch eigentlich alles im Internet bestellen. Aber das ist nicht dasselbe, längst nicht so schön. „Man kann online die Stoffe ja nicht anfassen“, sagt Almut Aßmann. Aber es gibt ja auch noch einen Stoffladen im Weserpark. Oder den Stoffmarkt Holland. „Was bei den Männern der Baumarkt ist, ist bei uns der Stoffmarkt“, lacht Karin Meyer.

Apropos Männer, jetzt kommen wir mal zu diesem Punkt. Einige von ihnen meldeten Begehr nach einem eigenen Nähkurs an. Den bekommen sie jetzt. Die Dorfzeit veranstaltete einen Nähkurs für Kerle. „Selbst ist der Mann! In netter Runde könnt ihr die Grundlagen des Nähens und der Nähmaschine erlernen“, werben die Völk"ser Nähfrauen. Vier Abende à drei Stunden sind im Frühjahr für die Männer eingeplant, die je 20 Euro Gebühr zahlen müssen.

Der Kurs findet auf jeden Fall statt, es gibt schon genug Anmeldungen. Aber auch noch zwei freie Plätze. An welchem Wochentag und ab welcher Uhrzeit der Kurs stattfinden soll, wird noch gemeinsam abgesprochen. Wenn also Mann noch Interesse hat: Almut Aßmann (Telefon 0176 / 554 931 49) und Karin Meyer (04232 / 7261) sind die richtigen Ansprechpartnerinnen.

Die Initiativgruppe Dorfzeit gehört zum eingetragenen Verein Dorfgemeinschaft Völkersen und ist darum auch auf der Völkerser Dorfseite im Internet mit all ihren Angeboten zu finden.

Info: voelkersen.de