Fast 2 000 Mitglieder

Daverden - Von Wolfgang Hustedt. Es war eine harmonische Jahreshauptversammlung der Pokalvereinigung „Alte Aller“ am Sonntag im Daverdener „Waldschlößchen“, zu der Vorsitzender Uwe Konow unter anderem Kaiserin Petra Rother und Kaiser Wilfried Heitmann sowie das Königspaar des Kreisverbands Achim Heiko und Birgit Rohlfs begrüßte.

In seinem ersten Jahresrückblick – Uwe Konow wurde im vergangenen Jahr in dieses Amt gewählt – freute er sich über den Wunsch der Schüler, ein weiteres Lichtpunktschießen zu organisieren. Dann forderte er, das Kaiserschießen möglichst nicht mit einem Schützenfest zu verbinden. Ein solcher Versuch habe vor zwei Jahren in Völkersen mehr Beteiligung gebracht. Positive Berichte kamen auch vom Jugendobmann Jörn Gofredo, der Heiko Rohlfs für einen neuen Hauptpokal dankte. Der alte blieb nach fünfmaligem Gewinn in Völkersen.

Damenleiterin Nadine Behrens sprach von viel Energie und guten Ideen bei den Schützendamen. 1975 rief die UNO das „internationale Jahr der Frau“ aus, und in diesem Jahr wurde übrigens auch die Damenabteilung der Pokalvereinigung gegründet. Schließlich legte Anna Bruns einen hervorragenden Kassenbestand vor, sodass der Kassiererin und dem Vorstand einstimmig Entlastung erteilt wurde.

Gespannt warteten die Mitglieder auf den Bericht der Schießsportleiter Matthias Havighorst und Andreas Krüger. Vor den Ergebnissen der Rundenwettkämpfe wurde noch verkündet, dass in Zukunft alle Pokale als Wanderpokale ausgeschossen werden. Beim A-Pokalschießen siegten die Steinberger, Pokalkönig wurde der „PV-Vizepräsident“ Reiner Warnken aus Cluvenhagen. Beim B-Pokalschießen siegte Etelsen, beim Alterspokal Steinberg und beim Seniorenpokal Grasdorf. Das Freihand-Plakettenschießen schlossen die Daverdener erfolgreich ab.

Die rundenwettkämpfe wurden in sechs Klassen ausgetragen.

In der Schützenklasse siegte Langwedel mit 4 952 Ringen vor Cluvenhagen (4 930) und Daverden (4 902). Beste Schützen: Udo von Greifenkranz (Ottersberg / 1 816), Mario Oetting (Cluvenhagen / 1 766) und Andreas Krüger (Etelsen / 1 710).

Die Seniorengruppe I gewann Völkersen I (4 764), gefolgt von Cluvenhagen II (4 761) und Cluvenhagen II (4 759,6). Die besten Schützen: Johann Krüger (1 592,9) und Klaus Mattfeldt (beide aus Cluvenhagen / 1 591,4),, vor Kurt Köster (Etelsen / 1 590,3).

In der Seniorengruppe II holte Steinberg (4 742,6) den Sieg vor Langwedelermoor (4 741,7) und Völkersen III (4 656,9). Beste Schützen: Günter Gieschen aus Langwedelermoor (1588,2), Rainer Glase (1 587,2) und Gerhard Gofredo (beide aus Steinberg / 1583,8).

Das Luftgewehrsticken der Gruppe I gewann Steinberg I (4 396) vor Steinberg II (4393) und Völkersen (4 332). Die besten Schützen: Felix Meyer aus Steinberg (1 482), Gaylord Blume aus Völkersen (1 474) und Silas Plate aus Steinberg (1 466). In der zweiten Gruppe des Luftgewehr-Sticken siegte Posthausen (4 393), Langwedel (4 290) und Daverden (4230). Beste Schützen: Frank Behrens aus Posthausen (1 480), Robert Schmechel aus Daverden (1 473) und Rainer Busse aus Posthausen (1 467).

Das Luftgewehr-Sticken für Senioren gewann Völkersen (4470) vor Etelsen (4459) und Posthausen (4444). Beste Schützen: Hans-Ulrich Block (1492), Hermann Behrens aus Posthausen (1490) und Hans-Heiner Gieschen aus Völkersen (1489).

Schriftwart Claus Willenbrock berichtete von einem erfreulichen Anstieg der Mitgliederzahlen.

Völkersen ist mit 327 Mitglieder der größte Schützenverein, in Langwedel gab es eine Zunahme von 25 Schützen. Insgesamt sind in der Pokalvereinigung 1 926 Männer, Frauen, Jugendliche und Kinder unterwegs.

Zum Schluss wurde es dann doch ein bisschen hitzig, als die Schützengilde Ottersberg die Mannschaftsstärke beim A-Pokalschießen von fünf auf vier Schützen absenken wollte. Der PV-Ehrenvorsitzende Bernd Sackretz war der Meinung, dass auch kleine Vereine diese fünf Starter aufbringen könnten. Und das Wort von Bernd Sackretz hat immer noch Gewicht. So wurde der Antrag von allen anderen Schützenvereinen abgelehnt.

Nach dem offiziellen Teil spielte das TSV-Blasorchester zwei Stunden das beliebte Wunschkonzert. Es wurde noch eifrig getanzt, sodass es erst gegen 18 Uhr richtig Schluss war.