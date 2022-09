„Fantastisches Langwedel – der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt“

Von: Christel Niemann

Es ist ein unvergleichliches Event, dass es so nur einmal im Jahr im Flecken Langwedel gibt: der Langwedeler Markt! Am vergangenen langen Wochenende pilgerten erneut tausende Menschen in die Ortschaft und feierten aus Sicht der Veranstalter von der VdS Langwedel ein ausgelassenes Fest mit Markttreiben mit Bühnenprogramm, Flohmarkt, Vorführungen und verkaufsoffener Sonntag.

