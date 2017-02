Familienschießen: 172 Starter in 13 Stunden

Holtebüttel - Auf der Schießsportanlage des Schützenvereines (SV) Holtebüttel fand jetzt das 46. Familienschießen des Kreisschützenverbandes (KSV) Verden statt. Rekordverdächtige 86 Paare nahmen an diesem zweitägigen Turnier teil. Die 172 Starter wurden in 13 Stunden optimal durchgeschleust.

Kreisdamenleiterin Inge Weiß aus Bendingbostel hatte nämlich naturgemäß alles bestens vorbereitet. Großer Dank galt hier dem Team des Schützenvereins Holtebüttel, insbesondere der Damenabteilung mit ihrer Vorsitzenden Ursel Meyer. An den zwei Wettkampftagen wurden die Schützinnen und Schützen mit selbst gebackenen Torten reichlich und gut versorgt.

Durchhaltevermögen wurde von Holtebüttels Schießsportleiter Jens Traichel verlangt. 13 Stunden auszuwerten ist schon eine beachtliche Leistung.

Geschossen wurde mit den Sportgeräten Luftpistole, Luftgewehr Freihand und Luftgewehr sportliche Auflage. Die 14 teilnehmenden Vereine kamen aus Ahnebergen-Barnstedt, Barme, Bendingbostel, Daverden, Dauelsen, Dörverden, Eitze, Holtebüttel, Hohenaverbergen, Odeweg-Schafwinkel, Otersen, Stedorf, Verdenermoor-Kükenmoor und Westen.

Leider gab es auch einen Wermutstropfen: Nicht alle Gemeldeten traten an – leider ohne sich abzumelden. Für die Organisatoren dieser großen Veranstaltung sehr ärgerlich, so Inge Weiß.

Vor der Siegerehrung gab lobende Worte vom stellvertretenden Kreisvorsitzenden Klaus Krause aus Barme an den Ausrichter SV Holtebüttel und an die Wettkämpfer. Es wurden herausragende Ergebnisse erzielt und die Geselligkeit kam nicht zu kurz.

Die Ehrungen und Auszeichnungen nahmen Inge Weiß, Klaus Krause und vom SV Holtebüttel Heike Dreyer vor. Die nächsten Familienschießen sind 2018 in Eitze, 2019 in Dörverden, 2020 in Hohenaverbergen und 2021 in Daverden.

roh