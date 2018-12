Polizei muss schlichten

LANGWEDEL - Rund 15 Personen waren nach Polizeierkenntnissen an einem Familienstreit beteiligt, der am späten Samstagabend vor dem vierten Advent in Langwedel ausbrach. Es sei zu diversen Beleidigungen und Bedrohungen gekommen. Die Uniformierten schritten ein und trennten die streitenden Gruppen voneinander.